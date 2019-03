Bγήκε ζωντανός από τα ερείπια μετά από 62 ώρες

Μπορεί να βρισκόταν κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου για 62 ώρες, ωστόσο ένας άνδρας κατάφερε να βγει ζωντανός από αυτό. Το συγκεκριμένο οικοδόμημα κατέρρευσε την Τρίτη (19/03), προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν 10 αγνοούμενους κάτω από τους τόνους χαλασμάτων του συγκεκριμένου πολυώροφου κτιρίου, το οποίο βρισκόταν υπό κατασκευή, στην περιοχή Ντάρουαντ στην πολιτεία Καραντάκα της νότιας Ινδίας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Αστυνομίας της εν λόγω περιοχής, τον Μ. Ν. Ρέντι, δείχνει τους διασώστες να ανασύρουν ζωντανό αυτόν τον άνδρα από μια εσοχή που είχε δημιουργηθεί μέσα στη μάζα τσιμέντου και χάλυβα.

Στις εικόνες αυτές ο άνδρας, που ονομάζεται Σόμου, φαίνεται να παραπαίει την ώρα που φτάνει στην επιφάνεια και στηρίζεται στους διασώστες για να περπατήσει.

#dharwadbuildingcollapse

After 62 hours of being trapped in the basement of the collapsed multi storied building, Dilip being rescued alive by our Fire Force just now !!! pic.twitter.com/VildP7lPYE

— M.N.Reddi, IPS (@DGP_FIRE) March 22, 2019