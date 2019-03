Γερμανικό «φρένο» στις «θεραπείες» για ομοφυλόφιλους

Αν και προ πολλού η ομοφυλοφιλία δεν θεωρείται «ασθένεια» στη Γερμανία, εντούτοις κάποιοι ιερείς και γιατροί υπόσχονται «θεραπεία». Ολοένα περισσότεροι Γερμανοί ζητούν την κατάργηση αυτών των μεσαιωνικών πρακτικών.

Ο 26χρονος Βερολινέζος φοιτητής Λούκας Χόριλακ ξεκίνησε στα μέσα του 2018 διαδικτυακή εκστρατεία για την απαγόρευση θεραπειών ομοφυλοφίλων. Μέχρι σήμερα η καμπάνια του έχει συγκεντρώσει 80.000 υπογραφές και έχει γίνει ο πιο γνωστός ακτιβιστής της γερμανικής κοινότητας LGBT. Η καμπάνια καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να απαγορεύσει θεραπείες που υπόσχονται να «θεραπεύσουν» ομοφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Οι γιατροί που καταφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές προσπαθούν με αμφισβητούμενα προγράμματα συμπεριφορικών θεραπειών να πείσουν τους «ασθενείς» τους ότι δεν είναι ομοφυλόφιλοι και να τους καθοδηγήσουν σε μια ετερόφυλη σχέση. Αυτές οι πρακτικές σχετίζονται με ένα υπερσυντηρητικό ρεύμα της ευαγγελικής εκκλησίας των ΗΠΑ, όπου πολλοί άνθρωποι, κυρίως παιδιά και έφηβοι, ακλούθησαν την υποσχόμενη θεραπεία. Υπολογίζεται ότι πάνω από 700.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν υποβληθεί σε αντίστοιχες πρακτικές.

«Θεραπείες» κατά των «δαιμόνων»

Παρά τις προόδους σε κοινωνικό επίπεδο και στη Γερμανία μέχρι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις για τους ομοφυλόφιλους. O Mπάστιαν Μέλχερ ως έφηβος αναγκάστηκε από την συντηρητική προτεσταντική οικογένειά του να λάβει τέτοια "θεραπεία". Ο ίδιος ανέφερε στη DW ότι ο γιατρός που τον είχε αναλάβει προσπαθούσε "να τον απελευθερώσει από δαίμονες", όπως διατείνονταν. Αντίστοιχες πεποιθήσεις και πρακτικές για τους ομοφυλόφιλους συναντώνται όμως και στους κόλπους της καθολικής εκκλησίας, ενώ σε συνομιλία με τη DW, εκπρόσωπος τoυ Γερμανικού Συμβουλίου Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων ανέφερε ότι η καθολική εκκλησία βλέπει με «σκεπτικισμό» αντίστοιχες πρακτικές.

Στο μεταξύ έρευνα της Γερμανικής Υπηρεσίας Κατά των Διακρίσεων του 2017 κατέδειξε ότι πάνω το 18,3% των Γερμανών θεωρούν ακόμη την ομοφυλοφιλία ως μη φυσιολογική ενώ το 9,7% ανήθικη. Τόσο η Γερμανική Ένωση Ιατρών όσο και η Διεθνής Ιατρική Ένωση δηλώνουν ευθαρσώς ότι “η ομοφυλοφιλία δεν είναι ασθένεια και συνεπώς δεν επιδέχεται θεραπείας”. Σύμφωνα μάλιστα με τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Ούβε Βέτερ, οι προσπάθειες εξαναγκασμού ατόμων να αλλάξουν σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί να οδηγήσει σε “κρίσεις προσωπικότητας, κατάθλιψη αλλά και να έχει αυτοκαταστροφικές συνέπειες”. Οι επίμαχες θεραπείες έχουν καταδικαστεί από την ιατρική κοινότητα, ωστόσο και στη Γερμανία εξακολουθούν να εφαρμόζονται από κάποιους ιερείς, άτομα που έχουν ιατρικές γνώσεις και ψυχοθεραπευτές.

Παρά τις πιέσεις αριστερών κομμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutche Welle, η γερμανική κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση των πρακτικών αυτών. Ο Λούκας Χόριλακ άρχισε τότε τη δική του εκστρατεία που σύντομα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αμέσως στο πλευρό του τάχθηκαν ακτιβιστικές οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων όπως οι Αctive Alliance against Homophobia, Enough is Enough, All-Out and Travestie für Deutschland -η τελευταία παραφράζοντας τα αρχικά του εθνολαϊκιστικού κόμματος AfD. “Ζητούμε μια ξεκάθαρη απαγόρευση των θεραπειών αυτών για παιδιά και εφήβους. Επίσης τέτοιου είδους “θεραπείες” θα πρέπει να απαγορευθεί να διαφημίζονται στο διαδίκτυο”, αναφέρει ο φοιτητής.

Πολιτικός αντίκτυπος

Η διαδικτυακή καμπάνια υπέρ της απαγόρευσης των “θεραπειών” αυτών είχε πάντως θετικό πολιτικό αντίκτυπο. Πρόσφατα ο χριστιανοδημοκράτης υπ. Υγείας Γενς Σπαν, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος, ανέφερε στην αριστερή εφημερίδα ΤΑΖ ότι προτίθεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο μέχρι το καλοκαίρι ώστε να καταστούν αυτές οι πρακτικές παράνομες όσο το δυνατόν συντομότερα. Η υπ. Δικαιοσύνης Καταρίνα Μπάρλεϊ, από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, τάσσεται επίσης στο πλευρό του Γενς Σπαν και υπέρ της απαγόρευσης αυτών των “ψευδοθεραπειών”, όπως τις αποκαλεί. Πάντως στη βουλή φαίνεται ότι υπάρχει διακομματική συναίνεση για το θέμα, ενώ αίσθηση προκαλεί ότι η απαγόρευση των εν λόγω θεραπειών βρίσκει σύμφωνο μέχρι και την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία είχε ταχθεί κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Εάν η Γερμανία υπερψηφίσει τελικά την απαγόρευση αυτή θα στείλει ένα σημαντικό μήνυμα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής μόνο η Μάλτα έχει απαγορεύσει διά νόμου αντίστοιχες πρακτικές, με τους παραβάτες να απειλούνται με ένα χρόνο φυλάκισης ή πρόστιμο έως και 10.000 ευρώ.