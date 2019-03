Τα επόμενα βήματα μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Κύπρο

Ικανοποίηση στην Κύπρο μετά την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στη γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil και Qatar Petroleum στον στόχο «Γλαύκος» στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Όπως ανακοίνωσαν χθες από κοινού ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τρίσταν Άσπρεΐ, το κοίτασμα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών.

Σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή, είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ και, με βάση τα επίσημα στοιχεία, μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα θεωρείται «καλή βάση» για να εξεταστεί το θέμα δημιουργίας τερματικού υγροποίησης. Ο κ. Λακκοτρύπης σημείωσε πάντως ότι θα χρειαστούν περισσότερες ποσότητες.

Οι επόμενοι μήνες, σύμφωνα με τον Τρίσταν Άσπρεΐ, θα περάσουν με ανάλυση των αποτελεσμάτων. «Είμαστε ενθαρρυμένοι» σχολίασε και πρόσθεσε πως θα εξεταστούν και μελλοντικές προοπτικές που αναπτύσσονται. Κατά τον ίδιο, δεν έχουν αποκλειστεί προτάσεις και για μεταφορά φυσικού αερίου από την Κυπριακή Δημοκρατία. «Ακόμα είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι υπάρχει δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο τεμάχιο 10 όσο και σε άλλα τεμάχια. Τέλος, εξέφρασε το ενδιαφέρον της εταιρείας για ευρύτερες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε, σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις, πως το οικόπεδο 10 δεν αμφισβητείται.

Τους επόμενους μήνες θα γίνουν εργασίες αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα φυσικού αερίου στον συγκεκριμένο ταμιευτήρα.

Της γεώτρησης στο στόχο «Γλαύκος-1» είχαν προηγηθεί οι γεωτρητικές εργασίες στον στόχο «Δελφίνι-1», οι οποίες διενεργήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων.

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που το τρυπάνι εντοπίζει το κοίτασμα.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS

— Georgios Lakkotrypis (@GLakkotrypis) 28 February 2019