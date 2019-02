Η στιγμή που το γεωτρύπανο της ExxonMobil εντοπίζει το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στον πλανήτη βρέθηκε η γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil και Qatar Petroleum στον στόχο «Γλαύκος» στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ ανακοίνωσαν από κοινού ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τρίσταν Άσπρεΐ.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης για να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα φυσικού αερίου.

Παράλληλα, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το κοίτασμα «Γλαύκος» στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί έναν εξαιρετικής ποιότητας ταμιευτήρα.

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντοπίζει το κοίτασμα.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS

— Georgios Lakkotrypis (@GLakkotrypis) 28 Φεβρουαρίου 2019