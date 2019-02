Αθλήτρια επιχείρησε ελεύθερη κατάδυση στην Ανταρκτική

Η πρωταθλήτρια στις καταδύσεις Σαχικά Ερτζουμέν, είναι η πρώτη γυναίκα από την Τουρκία που καταδύθηκε χωρίς φιάλες οξυγόνου στην Ανταρκτική, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η Σαχικά Ερτζουμέν είναι η πρώτη γυναίκα από την Τουρκία που πραγματοποίησε ελεύθερη κατάδυση στην Ανταρκτική και κατάφερε να παραμείνει κάτω από το παγωμένο νερό για δύο ολόκληρα λεπτά.

Η Σαχικά Ερτζουμέν, 34 ετών, έχει στην κατοχή της πολλές παγκόσμιες διακρίσεις στην ελεύθερη κατάδυση. Η κατάδυση της στα 110 μέτρα, το 2011 στη λίμνη Weissensee της Αυστρίας, της χάρισε την είσοδο της στο Βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Renowned Turkish diver Sahika Ercumen's first diving in Antarctica

An internationally renowned Turkish diver Sahika Ercumen among members of a Turkish team departed for Antarctica to set up a temporary national base for scientific research

05.02.2019