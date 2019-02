Η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν τον Χουάν Γκουαϊδό

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έσπευσαν σήμερα το πρωί να αναγνωρίσουν τον αυτοανακηρυγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, καθώς έληξε το τελεσίγραφο των οκτώ ημερών που είχαν απευθύνει στον Νικολάς Μαδούρο για τη διενέργεια προεδρικών εκλογών.

Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία και Γερμανία ανακοίνωσαν πως αναγνωρίζουν τον Γκουαϊδό, την ώρα που η Βενεζουέλα βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης και τον Νικολάς Μαδούρο να απειλεί με εμφύλιο.

«Η ισπανική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι αναγνωρίζει επισήμως τον πρόεδρο της Εθν0οσυνέλευσης της Βενεζουέλας κ. Γκουαϊδό ως ασκούντα χρέη προέδρου της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό του μήνυμα, καλώντας τον Χουάν Γκουαϊδό να προκηρύξει προεδρικές εκλογές το ταχύτερο δυνατόν.

«Ο Νικολάς Μαδούρο δεν οργάνωσε προεδρικές εκλογές μέσα στην προθεσμία των οκτώ ημερών που είχαμε ορίσει. Συνεπώς το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του αναγνωρίζουν πλέον τον @jguaido ως συνταγματικό προσωρινό πρόεδρο μέχρι να καταστεί δυνατό να οργανωθούν αξιόπιστες εκλογές», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Τζέρεμι Χαντ.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis

