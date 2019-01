Ο 18χρονος έκρυβε στη ντουλάπα του ένα τρομακτικό μυστικό

Μια καταγγελία που έγινε στην επιτροπή προστασίας άγριας πανίδας της Φλόριντα (FWC) για έναν 18χρονο, έφερε στην επιφάνεια το τρομακτικό μυστικό που έκρυβε στο σπίτι του.

Ερευνητές της επιτροπής επισκέφθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο το σπίτι του Bailey Hough στο Φορτ Λοντερντέιλ για έρευνα, καθώς είχαν στα χέρια τους μια πληροφορία που ανέφερε πως ο πιτσιρικάς κρύβει κάπου δηλητηριώδη φίδια.

Ο Hough είπε αρχικά στα μέλη της επιτροπής πως το μόνο που έχει στο σπίτι του είναι ένα ενυδρείο στο οποίο είχε μία βδέλλα, αλλά όταν εντόπισαν μια στοίβα από διαφανείς πλαστικές μπανιέρες στη ντουλάπα του, μπήκαν σε υποψίες. Ο 18χρονος τότε τους αποκάλυψε πως έκρυβε μέσα σε αυτά δέκα δηλητηριώδη φίδια!

Όπως αναφέρει η έκθεση που συνέταξαν οι εκπρόσωποι της επιτροπής μετά την έρευνα που διενήργησαν, στη ντουλάπα του νεαρού υπήρχαν επτά πυγμαίοι κροταλίες, δύο κροταλίες των δασών και ένας «μοκασίνος» κροταλίας. Δύο από αυτά τα φίδια, σύμφωνα με την επιτροπή, εντοπίστηκαν νεκρά.

Ο νεαρός, όπως σημειώνουν στην αναφορά τους οι ερευνητές, αγόρασε τα φίδια τοις μετρητοίς, εκτός Φλόριντα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί από που ακριβώς.

Κατηγορήθηκε για παράνομη κατοχή δηλητηριωδών ερπετών και καταδικάστηκε σε 25 ώρες κοινωφελούς εργασίας, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 25 δολαρίων.

Teen found with snakes in a... by on Scribd