Πώς ένα βίντεο κλιπ τραγουδιού βοήθησε μια μητέρα να βρει τον χαμένο της γιο

Ένα βίντεο κλιπ του βρετανού ράπερ Aaron Davis, ευρύτερα γνωστού ως Bugzy Malone, βοήθησε μια μητέρα να βρει τον χαμένο της γιο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Το βίντεο κλιπ του κομματιού «Run» γυρίστηκε στους δρόμους του Μάντσεστερ και πρωταγωνιστούν πραγματικοί άστεγοι.

«Στο βίντεο του Run βγήκαμε στο δρόμο και μιλήσαμε με πραγματικούς άστεγους και τους δώσαμε κάτι... Επιλέξαμε αυτούς για πρωταγωνιστές και όχι ηθοποιούς. Αλλάξαμε όλο το βίντεο που είχαμε ήδη γυρίσει», δήλωσε ο 27χρονος ράπερ στο BBC Radio 1Xtra και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην περίπτωση της μητέρας που ανακάλυψε τον χαμένο της γιο, παρακολουθώντας το βίντεο κλιπ.

«Έλαβα ένα mail από τη μητέρα ενός από τα παιδιά που εμφανίστηκαν στο κλιπ. Ο τύπος είχε εξαφανιστεί για περισσότερους από έξι μήνες. Μου είπε ότι τον εντόπισε στο βίντεο κλιπ μου και πήγε και τον βρήκε».

Σύμφωνα με τον ράπερ, στο παρελθόν ο εν λόγω άνδρας είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, αλλά τώρα, όπως λέει «ξαναβρήκε το δρόμο του».

«Η μητέρα του μου είπε πως όταν βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε, δημοσίευσε φωτογραφία του στον λογαριασμό μου στο Instagram και εγώ είχα γράψει ένα σχόλιο που έλεγε: "Δεν μπορείς να κρίνεις ανθρώπους, δεν ξέρεις την κατάστασή τους. Αυτός ο τύπος είναι ξεχωριστός ανεξαρτήτως του πως είναι η ζωή του αυτή τη στιγμή". Τα λόγια μου λειτούργησαν ως κίνητρο γι’ αυτόν ώστε να επιστρέψει στο σωστό δρόμο, μου είπε η μητέρα του. Τώρα έχει επιστρέψει σπίτι του με την οικογένειά του, έχει τη φίλη του, είναι στο σωστό δρόμο. Για μένα αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες ενδείξεις ότι πέτυχα αυτό που είχα θέσει ως στόχο για φέτος».

