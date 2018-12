Σε συναγερμό η Γαλλία, ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της επίθεσης στο Στρασβούργο

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της γαλλικής αστυνομίας και των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων με εκατοντάδες στελέχη να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ενόπλου, που επιτέθηκε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι- υπήρξαν πληροφορίες και για τέσσερις νεκρούς- και δώδεκα να τραυματιστούν.

Ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να θέσει τη Γαλλία σε «κατάσταση συναγερμού» για «τρομοκρατική επίθεση».

Περίπου 350 άνδρες, ανάμεσά τους 100 μέλη της δικαστικής αστυνομίας, μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και στρατιωτικοί, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων, καταδιώκουν τον ένοπλο, όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ από το Στρασβούργο, όπου μετέβη κατ' εντολή του προέδρου της Δημοκρατίας της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το βράδυ της Τρίτης, όπως υπενθυμίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ένοπλος άνοιξε πυρ και «έσπειρε τον τρόμο» σε «τρία σημεία» στο Στρασβούργο, είπε ο Καστανέρ, χωρίς να κατονομάσει τον δράστη, διευκρινίζοντας πάντως πως είναι «γνωστός» στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε δώδεκα, από τους οποίους οι έξι βρίσκονται σε απολύτως κρίσιμη κατάσταση, συνέχισε ο Καστανέρ. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο δήμαρχος του Στρασβούργου Ρολάντ Ρις είχε κάνει λόγο με ανακοίνωσή του που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο για «τέσσερις νεκρούς και περίπου δέκα τραυματίες». Τον ίδιο απολογισμό είχαν δώσει πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Ανάμεσα στις 20:20 και τις 21:00» (21:20 και 22:00 ώρες Ελλάδας), ο δράστης ενεπλάκη σε ανταλλαγές πυρών με στρατιώτες και αστυνομικούς δύο φορές πριν διαφύγει, σύμφωνα με τον Καστανέρ.

Σε αυτές τις ανταλλαγές πυρών, ο ένοπλος τραυματίστηκε από τις σφαίρες των ανδρών στρατιωτικής περιπόλου που είχε αναπτυχθεί στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinelle και ήταν επιφορτισμένη με τη φρούρηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς, ανέφερε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία. Κατά το γαλλικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι από τον εξοστρακισμό μιας από τις σφαίρες του ενόπλου.

«Ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς κι είδαμε πολύ κόσμο να τρέχει. Κάποιος έπεσε, αλλά δεν ξέρω αν σκόνταψε ή αν είχε τραυματιστεί», όπως αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε πως ο δράστης της επίθεσης στην αγορά είναι «γνωστός» στις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας αλλά δεν είχε ποτέ μέχρι χθες εμπλακεί σε υποθέσεις τρομοκρατικής φύσης. Είχε καταδικαστεί τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία και είχε εκτίσει ποινές φυλάκισης, σημείωσε ο Καστανέρ.

Ο δράστης, από το Στρασβούργο, 29 ετών, σχεδιαζόταν να συλληφθεί το πρωί της Τρίτης από άνδρες της χωροφυλακής, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανέφερε πηγή προσκείμενη στην έρευνα που διενεργείται στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλοι ύποπτοι για την ίδια υπόθεση τέθηκαν υπό κράτηση. Η εισαγγελία του Παρισιού γνωστοποίησε παράλληλα ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα για «ανθρωποκτονίες» και «απόπειρες ανθρωποκτονιών» που θεωρεί ότι έχουν «τρομοκρατικούς» σκοπούς ενώ έκανε επίσης λόγο για «σύσταση και συμμορία».

Μετά την επίθεση, η γαλλική κυβέρνηση αύξησε το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών, ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Το μέτρο προβλέπει «την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων στα σύνορα», είπε ο Καστανέρ, ενώ θα γίνονται επίσης περισσότεροι έλεγχοι «σε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές» της Γαλλίας «για να προληφθεί ο κίνδυνος επίθεσης κάποιου επίδοξου μιμητή» των τραγικών γεγονότων στο Στρασβούργο. Θα υπάρξει επίσης, «συμπληρωματικά», ακόμη «πιο ισχυρή κινητοποίηση» των μονάδων του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση Sentinelle «καθ' άπασα την επικράτεια».

Αργά τη νύχτα, ο πρόεδρος Μακρόν εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter την «αλληλεγγύη του προς το έθνος ολόκληρο», αφού προήδρευσε στο Μποβό μιας συνεδρίασης του διυπουργικού κλιμακίου αντιμετώπισης κρίσης στο υπουργείο Εσωτερικών, παρόντος και του πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ.

Η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου ήταν ο στόχος μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης, που όμως απετράπη, τον Δεκέμβριο του 2000. Γενικά φρουρείται αυστηρά και υπάρχουν εκτενή μέσα επιτήρησής της. Εντέλλονται να τη φυλάσσουν μεταξύ άλλων 260 αστυνομικοί.

Τον Δεκέμβριο του 2016, η χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου είχε γίνει στόχος επίθεσης με όπλο ένα φορτηγό και αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Την ευθύνη είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Μετά τη χθεσινή επίθεση, το «Grande Ile», το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, αποκλείστηκε τελείως από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Σύμφωνα με τη νομαρχία, τα μέτρα ήρθησαν τη νύχτα και το κέντρο της πόλης ήταν εκ νέου προσβάσιμο μετά τις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

Στους δρόμους, κατάκοποι πολίτες επέστρεφαν στα σπίτια τους. Η οδός Grandes Arcades, όπου εκτυλίχθηκε εν μέρει η επίθεση, παρέμενε πάντως αποκλεισμένη με ταινίες των ιατροδικαστικών και ένοπλοι αστυνομικοί απαγόρευαν τη διέλευση από αυτή. Σύμφωνα με τον Καστανέρ, όλα τα σχολεία στην πόλη θα ανοίξουν κανονικά σήμερα, αλλά οι γονείς μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν το επιθυμούν.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι εξέφρασε μέσω Twitter «σοκ και θλίψη για τη φρικιαστική επίθεση στο Στρασβούργο» και πρόσθεσε ότι «οι σκέψεις της βρίσκονται στα θύματα και στον γαλλικό λαό». Από την πλευρά του, «συγκλονισμένος», ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Ζάιμπερτ τόνισε πως «θρηνούμε τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν και στεκόμαστε νοητά στο πλευρό των τραυματιών».

Shocked and saddened by the terrible attack in Strasbourg. My thoughts are with all of those affected and with the French people.

— Theresa May (@theresa_may) 11 December 2018