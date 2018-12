Τραμπ για Μπους: Ενέπνευσε γενιές αμερικανών πολιτών

Την «αταλάντευτη ηγεσία» του Τζορτζ Χέρμπερτ Γουόκερ Μπους, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, χαιρέτισε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Μέσω της αυθεντικότητάς του, του πνεύματός του και της αταλάντευτης δέσμευσής του υπέρ της πίστης, της οικογένειας και της χώρας του, ο πρόεδρος Μπους ενέπνευσε γενιές αμερικανών συμπολιτών», αναφέρει ο Τραμπ.

Η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα από το Μπουένος Άιρες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο κορυφής G20.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Δεκεμβρίου 2018