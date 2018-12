«Έφυγε» ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, που είχε διατελέσει 41ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σύμφωνα με το ABC.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής από την οικογένειά του στο Twitter. Ο Μπους εισήχθη στο νοσοκομείο στις 22 Απριλίου με μόλυνση στο αίμα, δύο μέρες μετά την κηδεία της 93χρονης συζύγου του, Μπάρμπαρα.

Είχε πέντε παιδιά, 17 εγγόνια, 8 δισέγγονα και δύο αδέρφια.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, επί του οποίου σήμανε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και ο οποίος κατατρόπωσε τον ιρακινό στρατό του Σαντάμ Χουσέιν, έχασε την ευκαιρία να κερδίσει μια δεύτερη προεδρική θητεία. Και αυτό γιατί παραβίασε την υπόσχεσή του ότι δεν θα επιβάλει νέους φόρους.

Ο Μπους έζησε περισσότερο απ' όλους τους προκατόχους του.

Σε μήνυμά του στο Twitter ο Τζορζ Ουόκερ Μπους, γιος του εκλιπόντος και επίσης πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρει: «Ο Τζεμπ, ο Νιλ, ο Μάρβιν, η Ντόρο και εγώ με θλίψη ανακοινώνουμε πως, έπειτα από 94 αξιοσημείωτα χρόνια, ο μπαμπάς μας πέθανε. Ο Τζορτζ Χ. Ου. Μπους ήταν ένας άνθρωπος προικισμένος με ευγένεια χαρακτήρα και ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να επιθυμήσει ένας γιος ή μια κόρη».

