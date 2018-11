Μποτιλιάρισμα λόγω... Άγιου Βασίλη

Από όλες τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ένα μποτιλιάρισμα, αυτή που προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε έναν δρόμο του Ουίσμπεκ στο Κέμπριτζσαϊρ της Αγγλίας είναι μεταξύ των πιο πρωτότυπων και χαριτωμένων.

Ένας τεράστιος φουσκωτός Άη Βασίλης παρασύρθηκε από τον αέρα και από το σπίτι το οποίο κοσμούσε βρέθηκε… στη μέση του δρόμου, διακόπτοντας την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Ο οδηγός ταξί Μουχάμαντ Φαρίντ φωτογράφησε τον πεσμένο Άη Βασίλη την ώρα που βρισκόταν μπλοκαρισμένος στην κίνηση. «Ήταν ένας από τους πιο ασυνήθιστους λόγους για τους οποίους έχω κολλήσει σε μποτιλιάρισμα», δήλωσε στο BBC.

«Ήταν τεράστιος, μεγαλύτερος από το επταθέσιο όχημά μου», πρόσθεσε.

Giant Santa causes hold ups as he graces Wisbech with his presence

Read more: https://t.co/q1JI4AYDp7 pic.twitter.com/ZACYgcMl07

— ITV News Anglia (@itvanglia) November 27, 2018