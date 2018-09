Σκότωσε τον πατέρα του την ώρα που κοιμόταν και κληρονόμησε εκατομμύρια

Ένας πρώην Καναδός εκατομμυριούχος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του πατέρα του, ο θάνατος του οποίου είχε αρχικά αποδοθεί σε αυτοκτονία.

Το ανώτατο δικαστήριο του Οντάριο αποφάνθηκε τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου ότι ο Ντέλεν Μίλαρντ πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του, Γουέιν, την ώρα που εκείνος κοιμόταν.

Είναι η τρίτη φορά που κρίνεται ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού, καθώς έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη για τις δολοφονίες της Λάουρα Μπάμπκοκ και του Τιμ Μπόσμα.

Ο Γουέιν Μίλαρντ βρέθηκε νεκρός στις 29 Νοεμβρίου του 2012 στο κρεβάτι του με μια σφαίρα να έχει διαπεράσει το αριστερό του μάτι. Δίπλα στο κρεβάτι βρέθηκε ένα ρεβόλβερ Smith and Wesson.

Ο θάνατός του είχε αποδοθεί τότε σε αυτοκτονία με τον γιο του, ο οποίος κληρονόμησε την περιουσία, να υποστηρίζει στις αρχές πως ο πατέρας του έπασχε από κατάθλιψη και ήταν αλκοολικός.

«Έφερε μαζί του μια μεγάλη θλίψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του την οποία δεν γνώριζα - ποτέ δεν ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 33χρονος στους αστυνομικούς την επομένη του τραγικού περιστατικού.

Οι υπάλληλοι ωστόσο της οικογενειακής αεροπορικής εταιρείας MillardAir στις καταθέσεις τους είχαν επισημάνει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών.

Η εξαφάνιση του Τιμ Μπόσμα, έξι μήνες αργότερα, έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα που ξετύλιξε «το μίτο της Αριάδνης».

Ο 32χρονος άνδρας ήθελε να πουλήσει το φορτηγάκι του με τον Μίλαρντ να απαντά στην διαδικτυακή του αγγελία. Μαζί με τον φίλο του Μάρκ Σμιτς συνάντησαν τον Μπόσμα στο σπίτι του, έξω από το Χάμιλτον (Οντάριο), στις 6 Μαΐου του 2013.

Οι δύο φίλοι πήραν το όχημα για δοκιμή και μαζί τους πήγε και ο Μπόσμα, τον οποίο έκτοτε κανείς δεν είδε ξανά.

Η αστυνομία εντόπισε το φορτηγάκι του Μπόσμα σε μέρος που άνηκε στη μητέρα του Μίλαρντ και σύντομα ο 33χρονος μαζί με τον Σμιτς έγιναν βασικοί ύποπτοι για το φόνο του.

Στο φορτηγάκι βρέθηκαν σημάδια από σφαίρες καθώς και ίχνη αίματος του θύματος. Τότε ήταν που η αστυνομία άρχισε να ψάχνει το παρελθόν του Μίλαρντ, ανοίγοντας ξανά την υπόθεση θανάτου του πατέρα του, αλλά και την εξαφάνιση της πρώην φίλης του, Λάουρα Μπάμπκοκ.

Η 23χρονη γυναίκα από το Τορόντο είχε εξαφανιστεί τρεις μήνες πριν τον θάνατο του πατέρα του. Σύμφωνα με έρευνες της αστυνομίας, αποτελούσε το τρίτο πρόσωπο στη σχέση του Ντέλεν Μίλαρντ με την τότε σύντροφό του. Ο 33χρονος, μάλιστα, όπως αναφέρει η αστυνομία, είχε υποσχεθεί στη σύντροφό του πως «θα τη βγάλω από τις ζωές μας».

Το σώμα της 23χρονης όπως και αυτό του Μπόσμα δεν βρέθηκαν ποτέ. Η αστυνομία πιστεύει πως και οι δύο πυροβολήθηκαν και εν συνεχεία αποτεφρώθηκαν σε φούρνο που ο Μίλαρντ αγόρασε λίγο μετά την εξαφάνιση της Μπάμπκοκ.

Μίλαρντ και Σμιτς κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Μπόσμα το 2016 και ένα χρόνο μετά για τη δολοφονία της Μπάμπκοκ.

Μετά τη διαλεύκανση των δύο υποθέσεων, η αστυνομία επανεξέτασε την υπόθεση του θανάτου του πατέρα του. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον 33χρονο ότι ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του για να προστατεύσει την κληρονομιά του η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μιας νέας αεροπορικής επιχείρησης.

Ο Μίλαρντ ανέφερε πως το βράδυ του θανάτου του πατέρα του βρισκόταν στο σπίτι του Σμιτς, ωστόσο τα αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αποκάλυψαν πως είχε ταξιδέψει στο σπίτι του πατέρα του τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περίστροφο που βρέθηκε δίπλα στον πατέρα του είχε αγοραστεί παράνομα από τον 33χρονο, ενώ πάνω του βρέθηκε δικό του DNA.

Ο φονιάς κληρονόμος θα μάθει την ποινή του στις 16 Νοεμβρίου. Ήδη έχει καταδικαστεί σε δύο φορές ισόβια μαζί με τον Σμιτς για τους φόνους των Μπόσμα - Μπάμπκοκ και βάσει νόμου θα πρέπει να μείνουν στη φυλακή τουλάχιστον 50 χρόνια πριν αιτηθούν την αποφυλάκισή τους υπό όρους.

