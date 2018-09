Τι κέρασε ένας πιλότος τους επιβάτες επειδή θα καθυστερούσε η πτήση τους

Η πολύωρη καθυστέρηση ενός δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας των ΗΠΑ στάθηκε η αφορμή για μία ασυνήθιστη παραγγελία σε αεροδρόμιο του Τέξας των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πτήσης τους με προορισμό την Καλιφόρνια οι κακές καιρικές συνθήκες, ανάγκασαν τον πιλότο να προσγειωθεί εσπευσμένα σε αεροδρόμιο του Τέξας. Θέλοντας να ελαφρύνει την ταλαιπωρία τους, καθώς οι 159 επιβάτες αναμενόταν να περάσουν ολόκληρο το βράδυ εκεί, ο πιλότος παρήγγειλε 40 πίτσες από τοπικό κατάστημα.

Η παράδοση της παραγγελίας από το delivery έγινε στον χώρο του αεροδρομίου, με τον πιλότο να μοιράζει ο ίδιος τις πίτσες στους επιβάτες.

Εργαζόμενος του αεροδρομίου ανέβασε το βίντεο στο twitter:

@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB

— Josh Raines (@J_reigns2) 7 Σεπτεμβρίου 2018