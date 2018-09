Κρεμάστηκε από γερανό για να βγάλει φωτογραφίες, αλλά ο κόσμος νόμιζε ότι αυτοκτόνησε

Οι περαστικοί ενός πολυσύχναστου σταθμού του μετρό στο ανατολικό Λονδίνο πανικοβλήθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν έναν άνθρωπο να κρέμεται από έναν ψηλό γερανό.

Με το σώμα του να αιωρείται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστεψαν πως κάτι κακό είχε συμβεί.

«Δεν γνωρίζουμε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός ή ζωντανός», έγραψε σοκαρισμένος κάποιος αυτόπτης μάρτυρας στα social media, ενώ κάποιος άλλος ανέφερε πως: «Υπάρχει ένας άνδρας κρεμασμένος από έναν γερανό στο Μπέρκινγκ. Δεν έχω λόγια».

Λίγο αργότερα το μυστήριο λύθηκε και αποκαλύφθηκε πως πρόκειται για έναν φωτογράφο - αστικό εξερευνητή, ο οποίος σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε στον γερανό ώστε να έχει πανοραμική θέα της πόλης!

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στη Sun ότι ο άνδρας κατάφερε να κατέβει μόνος του από τον γερανό και πως είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει ο γερανός ανέφερε: «Ο άνδρας είπε πως είναι αστικός εξερευνητής και ανέβηκε εκεί πάνω για να βγάλει φωτογραφίες. Όταν κατέβηκε κάτω κρατήθηκε από την αστυνομία».

Like I honestly don’t know how this happened. pic.twitter.com/xcPcGFYkw5

— megan decent. (@ayomaurice_) September 4, 2018