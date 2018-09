Βγαίνει ραντεβού με αγνώστους αλλά αυτό δεν ενοχλεί τον σύντροφό της

Μια νεαρή γυναίκα από το Σιάτλ έχει αναγάγει σε επάγγελμα τα ραντεβού με αγνώστους βγάζοντας μια περιουσία μέσα σε δύο χρόνια.

Η 29χρονη Σιν Χάντερ βγαίνει ραντεβού με άνδρες και γυναίκες που δεν γνωρίζει, με αντίτιμο αρκετά χρήματα. Είναι κάτι που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια όταν εντόπισε στο διαδίκτυο μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Και όλα αυτά με τις ευλογίες του συντρόφου της που δεν ενοχλείται από την επαγγελματική της δραστηριότητα.

«Έχω κερδίσει περίπου 45.000 ευρώ συνολικά μέσα σε δύο χρόνια καθώς έχω κάνει περισσότερα από 100 ραντεβού και έχω λάβει ακριβά δώρα όπως γούνες, χρυσά κοσμήματα, ρούχα, ενώ όλα μου τα ταξίδια είναι πληρωμένα», λέει χαρακτηριστικά η Σιν που τονίζει πως χρεώνει 255 ευρώ για κάθε ραντεβού που δεν διαρκεί πάνω από δύο ώρες και το σημαντικότερο, δεν περιλαμβάνει ερωτική επαφή.

Στο διάστημα που έχει ξεκινήσει να βγαίνει ραντεβού με αγνώστους έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ καθώς επίσης στο Μεξικό και την Κόστα Ρίκα.

«Λατρεύω να γνωρίζω με ανθρώπους για τα χρήματα, είναι μια τόσο κοινωνική διαδικασία και επιπλέον πληρώνει τους λογαριασμούς. Είναι διασκεδαστικό και απολαμβάνω νέες εμπειρίες. Έχω γνωρίσει ανθρώπους από τη Σαουδική Αραβία, την Αγγλία, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και τη Ρωσία».

Η Σιν τονίζει ότι ποτέ δεν έχει έρθει σε ερωτική επαφή με τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και προτρέπει οποιονδήποτε θέλει να κερδίσει κάποια επιπλέον χρήματα να το κάνει.

Όσο για τον σύντροφό της Μάικλ, δεν ανησυχεί για την επαγγελματική της δραστηριότητα, καθώς όπως η ίδια αναφέρει την εμπιστεύεται απόλυτα. «Δεν τον πειράζει που βγαίνω ραντεβού με ξένους γιατί ξέρει ότι δεν αναζητώ νέα σχέση. Ο φίλο μου λέει 'γνωρίζω πως είναι η διαδικασία, είμαι εντάξει με αυτό γιατί βασικά είναι μια δουλειά και ένας τρόπος να κάνεις νέους φίλους. Από τη στιγμή που είσαι ασφαλής και συνεχίσεις να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, θα σε στηρίζω'».

This woman has made over £40,000 dating strangers… and her boyfriend doesn’t mindhttps://t.co/B699DxT2b5

— The Scottish Sun (@ScottishSun) September 1, 2018