Να τι κέρδισε που είδε το «Infinity War»… 46 φορές

Την ώρα που οι φίλοι της Marvel και πολλοί είναι και αρκούντως τρελοί, λίγοι μπορούν να συγκριθούν με τον «Nem: The Infinity Watcher», όπως υπογράφει χαρακτηριστικά στα κοινωνικά μέσα.

Ο τύπος έκλεισε την προηγούμενη βδομάδα την 43η επίσκεψή του στο σινεμά για να απολαύσει το «Avengers: Infinity War», περνώντας 112 σχεδόν ώρες από τη ζωή του βλέποντας την ίδια ταινία.

Μόνο που δεν έμεινε εκεί, καθώς πήγε έκτοτε άλλες τρεις φορές. Ο Tony Mitchell, το πραγματικό όνομα πίσω από τον Nem - The Infinity Watcher, έγινε δημοσιότητα ωστόσο στην κατηγορία του, μιας και τέτοια πράγματα δεν περνούν προφανώς απαρατήρητα από το ίντερνετ.

The man that broke the story @BrandonDavisBD came through for the exclusive. Thanks homie. Oh btw, bout to be the 48th time watching #InfinityWar @ComicBook pic.twitter.com/mqZH81Ute5

— Nem: The Infinity Watcher (@NemRaps) 10 Ιουνίου 2018