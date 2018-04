Αυτή είναι φωτογραφία υπόπτου που δημοσίευσε πραγματικό αστυνομικό τμήμα!

Είναι γεγονός πως η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί το μεγάλο κλειδί στην καταπολέμηση του εγκλήματος, φτάνει να τη χρησιμοποιείς σωστά.

Όπως δεν έκανε δηλαδή το αστυνομικό τμήμα του βρετανικού Warwickshire, στο ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει κατά υπόπτου διάρρηξης, καθώς κατέληξε με μια τέτοια εικόνα του από τις περιγραφές!

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018