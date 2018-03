Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε μεγάλη διαδικτυακή κουβέντα

Ένας γονέας πήγε να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο και αυτό ήταν το μόνο που τον ένοιαζε, καθώς είπε «όχι» ακόμα και στους πυροσβέστες που βγήκαν να του ζητήσουν να μετακινήσει το αμάξι του γιατί τους έφραζε το πάρκινγκ.

Ναι, το πάρκινγκ του πυροσβεστικού σταθμού! Αυτό συνέβη στην κωμόπολη Cricklade της Αγγλίας, μόνο που ο ξεροκέφαλος ιδιοκτήτης δεν έβγαζε το αμάξι του, λέγοντας πως η Mercedes A180 του δεν ενοχλούσε κανέναν. Παρά το γεγονός ότι είναι εμφανώς παρκαρισμένη πάνω στην κίτρινη διαβάθμιση δηλαδή.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης λέει μάλιστα πως το πρόβλημα είναι καθημερινό, την ώρα που πηγαίνουν ή μαζεύουν οι γονείς τα παιδιά τους από το σχολείο, και λέει στους πολίτες να εύχονται να μην πιάσει καμιά φωτιά εκείνες τις ώρες.

Yet again inconsiderate parking at school pick-up time. Remember it is a traffic offence to block any emergency service vehicle and you could be prosecuted. The owner was asked to move the vehicle but declined to. pic.twitter.com/9xnrTLVRV8

— Cricklade Fire Stn (@CrickladeFire) March 9, 2018