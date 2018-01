Αποδοκίμασαν τον Τραμπ στο Νταβός όταν μίλησε για «μοχθηρά» ΜΜΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε τις αποδοκιμασίες μερίδας τους ακροατηρίου σήμερα στο Νταβός όταν καταφέρθηκε εναντίον των ΜΜΕ τα οποία χαρακτήρισε «μοχθηρά» και «ψευδή».

«Πάντα είχα καλές σχέσεις με τον Τύπο όταν ήμουν επιχειρηματίας. Όταν έγινα πολιτικός, συνειδητοποίησα σε ποιο βαθμό ο Τύπος μπορεί να είναι μοχθηρός και ψευδής» είπε στην ομιλία που εκφώνησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Trump lashes out at journalists at Davos: "It wasn't until I became a politician that I realized how nasty, how mean, how vicious and how fake the press can be." pic.twitter.com/XT94Ksghtx

— Matthew Gertz (@MattGertz) January 26, 2018