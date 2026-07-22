Η αφόρητη καλοκαιρινή ζέστη αλλάζει τις συνήθειες των εργαζομένων στην Ιαπωνία, με όλο και περισσότερους άνδρες να αφήνουν στην άκρη το κοστούμι και τη γραβάτα και να επιλέγουν βερμούδες στους χώρους εργασίας.

Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο ενθαρρύνει τους εργαζομένους να επιλέγουν πιο άνετα ρούχα στη δουλειά, όπως μπλουζάκια, αθλητικά παπούτσια και πλέον σορτς, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ακραίας ζέστης του καλοκαιριού.

Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιούρικο Κόικε, παρουσίασε τον Απρίλιο την πρωτοβουλία «Tokyo Cool Biz», θέλοντας να επεκτείνει μια εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας που είχε ξεκινήσει η ίδια και έχει πλέον εξελιχθεί σε ετήσια καλοκαιρινή παράδοση.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, η νέα πολιτική που επιτρέπει τα σορτς στους χώρους εργασίας προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις.

Κάποιοι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν θετικά τους πιο χαλαρούς κανόνες, καθώς θεωρούν ότι τους βοηθούν να εργάζονται πιο άνετα. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η αλλαγή είναι άδικη για τις γυναίκες, οι οποίες εξακολουθούν να αισθάνονται πίεση να φορούν καλσόν όταν αφήνουν μέρος των ποδιών τους ακάλυπτο.

Μάλιστα, ορισμένες γυναίκες κάνουν λόγο για «παρενόχληση από τρίχες στα πόδια» ή «sunehara», έναν όρο που δημιουργήθηκε διαδικτυακά για να περιγράψει την ενόχληση που νιώθουν βλέποντας τις τρίχες στα πόδια των ανδρών συναδέλφων τους.

«Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές λόγω της έντονης ζέστης, όχι να τους υπαγορεύσουμε τι να φορούν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, εφόσον η ενδυμασία δεν είναι προσβλητική για κανέναν», δήλωσε στο BBC ο Νομπόρου Βαταναμπέ, αξιωματούχος περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο.

Έρευνα της «Gorilla Clinic» τον Ιούνιο έδειξε ότι το 53,5% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη χρήση σορτς στη δουλειά το καλοκαίρι, ενώ το 46,5% τάσσεται υπέρ της νέας σύστασης.

Για όσους διαφωνούν με τα σορτς στον χώρο εργασίας, ο βασικός λόγος -και για τα δύο φύλα- είναι οι ανησυχίες σχετικά με την εμφάνιση του σώματος και τις τρίχες στα πόδια. Σύμφωνα με την κλινική, οι γυναίκες ήταν σημαντικά περισσότερες στις αρνητικές απαντήσεις, γεγονός που δείχνει ότι ίσως δυσκολεύονται περισσότερο να βλέπουν γυμνά ανδρικά πόδια στον εργασιακό χώρο.

Τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι Ιάπωνες εργαζόμενοι, κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να υιοθετούν πιο casual ντύσιμο. Ωστόσο, η φετινή σύσταση της κυβέρνησης του Τόκιο έκανε αυτή την αλλαγή πιο κοινωνικά αποδεκτή.

Παρόλα αυτά, αρκετοί άνδρες δηλώνουν πλέον ότι αισθάνονται άβολα με τις τρίχες στα πόδια τους.

Ο διευθυντής της Gorilla Clinic, Ακιφούμι Φουνατσού, ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει αύξηση πελατών που επισκέπτονται την κλινική όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και λόγω «κοινωνικής ευγένειας όταν φορούν σορτς».

Όπως είπε, αρκετοί άνδρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες θεωρούν πως «οι άνδρες θα πρέπει να έχουν λιγότερες τρίχες στα πόδια», με αποτέλεσμα κάποιοι να αναζητούν αποτρίχωση με λέιζερ ώστε να μην «ενοχλούν» τους γύρω τους.

Η αλλαγή στην εργασιακή ενδυμασία ξεκίνησε από την ίδια την Γιούρικο Κόικε το 2005, όταν ήταν υπουργός Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας. Τότε ξεκίνησε η εθνική καμπάνια «Cool Biz», η οποία ενθάρρυνε τους εργαζομένους να φορούν κοντομάνικα πουκάμισα και να αποφεύγουν τη γραβάτα. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και κυβερνητικά στελέχη, με τον τότε πρωθυπουργό Τζουνίτσιρο Κοϊζούμι να εμφανίζεται συχνά δημόσια χωρίς σακάκι και γραβάτα, συμβάλλοντας στη διάδοσή της.

Μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του Τοχόκου το 2011, η κυβέρνηση παρουσίασε την επέκταση «Super Cool Biz», με στόχο τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε χώρους εργασίας και κατοικίες.

Όπως και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες θερμοκρασίες-ρεκόρ, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χρησιμοποιεί πλέον τον όρο «kokusho-bi», που σημαίνει «αφόρητα ζεστή ημέρα», για θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία, επτά άνθρωποι πέθαναν στην Ιαπωνία από θερμοπληξία και 4.580 νοσηλεύτηκαν μέσα σε επτά ημέρες, από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου.

Εκτός από την κατανάλωση νερού και τη χρήση κλιματισμού, οι κάτοικοι έχουν στραφεί και σε νέα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ζέστης, όπως ρούχα με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, υγρά μαντηλάκια μίας χρήσης, ομπρέλες προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και φορητούς ανεμιστήρες.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης τη σημασία της σταδιακής προσαρμογής του οργανισμού στις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να συνηθίσει το σώμα τη ζέστη. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει επιπλέον υψηλή υγρασία, η οποία δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα και μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να ψύχεται φυσικά.