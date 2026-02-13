Ο γαστρονομικός κόσμος παραμένει άναυδος μπροστά σε μια νέα, αλλόκοτη τάση που έχει κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα: τον καπουτσίνο που σερβίρεται μέσα σε ψητό κοτόπουλο. Η ασυνήθιστη αυτή δημιουργία, με την ονομασία «Κουρατσίνο», προέρχεται από τη Λευκορωσία, όπου ένας επιχειρηματίας της εστίασης την παρουσίασε μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral.

Η ιδέα του σερβιρίσματος καφέ στο εσωτερικό του κρέατος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δίχασε το κοινό, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της γαστρονομικής καινοτομίας και το κατά πόσο τέτοιοι πειραματισμοί συμβάλλουν ουσιαστικά στη γαστρονομία ή λειτουργούν απλώς ως μέσο προσέλκυσης προσοχής.

Το βίντεο που παρουσιάζει την προετοιμασία και το σερβίρισμα του «Κουρατσίνο» εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα στο διαδίκτυο, προκαλώντας ένα μείγμα αποστροφής και γοητείας στους χρήστες. Από τη μία πλευρά, κάποιοι θεωρούν την κίνηση αυτή αποκορύφωμα δημιουργικότητας και ένα τολμηρό πείραμα άξιο προσοχής, ενώ από την άλλη, δεν λείπουν εκείνοι που τη χαρακτηρίζουν ως μια παράλογη και άγευστη «λιχουδιά» που παραβιάζει τις παραδοσιακές αρχές της μαγειρικής.