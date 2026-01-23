Ανεξήγητη πτήση αεροσκάφους με σχήμα UFO καταγράφηκε πάνω από την άκρως απόρρητη αμερικανική στρατιωτική βάση Area 51, στην έρημο της Νεβάδα. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο Άντερς Ότεσον, αυτοαποκαλούμενος backpacker και βιντεογράφος, ο οποίος κατέγραφε το ταξίδι του στην περιοχή γύρω από τη διαβόητη εγκατάσταση στις 14 Ιανουαρίου, όταν εντόπισε το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο να πετά πάνω από το σημείο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Ο Ότεσον ανέφερε ότι δύο ώρες νωρίτερα είχε δει ένα αεροσκάφος που έμοιαζε με βομβαρδιστικό stealth B-2 Spirit να πετά πάνω από την Area 51. Όπως σημείωσε, το δεύτερο αεροσκάφος είχε εντελώς διαφορετικό σχήμα, περισσότερο σαν «ισόπλευρο τρίγωνο», μορφή που ερευνητές UFO αποκαλούν «Dorito». Παράλληλα, σαρωτής που παρακολουθούσε μη κρυπτογραφημένες ραδιοσυχνότητες της Area 51 κατέγραψε μια παράξενη μετάδοση, γεμάτη με λέξεις-κώδικες σχετικές με μπίρα, φαγητό και σνακ, αντί για την τυπική στρατιωτική ορολογία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που το μυστηριώδες αυτό αεροσκάφος εμφανίζεται στους αμερικανικούς ουρανούς. Το 2014, σε δύο διαφορετικά περιστατικά, φωτογράφοι είχαν καταγράψει το ίδιο τριγωνικό αντικείμενο, αποκαλύπτοντας ότι δεν έμοιαζε με κανένα γνωστό βομβαρδιστικό stealth ή drone του αμερικανικού στρατού. Η Area 51, άλλωστε, έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με την ανάπτυξη και δοκιμή επαναστατικών και πειραματικών αεροσκαφών, όπως το F-117 Nighthawk, το πρώτο stealth βομβαρδιστικό των ΗΠΑ.

Ο Ότεσον υποστήριξε ότι η πρόσφατη θέαση του «Dorito» προστίθεται σε αναφορές για τριγωνικά αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα πάνω από τη Νότια Καλιφόρνια και την Κοιλάδα του Θανάτου, κοντά στο Πεδίο Δοκιμών και Εκπαίδευσης της Νεβάδα, όπου βρίσκεται και η Area 51. Μέσα από το κανάλι του στο YouTube με την ονομασία «Uncanny Expeditions», ανέφερε ότι κατασκήνωνε στην κοιλάδα Tikaboo, σε δημόσια γη κοντά στον δρόμο Groom Lake, σημείο με θέα στον ελεγχόμενο εναέριο χώρο και την κεντρική πύλη της βάσης, όταν εμφανίστηκε το τριγωνικό αεροσκάφος.

Περίπου στη 1 τα ξημερώματα, εντόπισε και κατέγραψε σε βίντεο το αεροσκάφος που έμοιαζε με B-2 να πετά από τα βορειοδυτικά, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι. Λίγες ώρες αργότερα, παρατήρησε το δεύτερο αεροσκάφος να πραγματοποιεί χαμηλή διέλευση από την ίδια κατεύθυνση, περνώντας ακριβώς πάνω από τη θέση του πριν συνεχίσει την πορεία του.

Η πορεία πτήσης του τριγωνικού «Dorito» ήταν παρόμοια με χαμηλές διελεύσεις άλλων στρατιωτικών αεροσκαφών, ωστόσο ο Ότεσον δεν κατάφερε να προσδιορίσει με ακρίβεια την κατεύθυνσή του. Αν και το B-2 διαθέτει παρόμοιο σχεδιασμό τύπου V, το «Dorito» είχε εντελώς διαφορετικό σώμα, με εμφανώς πιο επίπεδο πίσω άκρο, χωρίς πτέρυγες ή οδοντωτό πίσω τμήμα όπως το stealth βομβαρδιστικό. «Βλέπουμε μια απόρρητη δοκιμαστική πτήση ή μια συνηθισμένη εκπαιδευτική αποστολή; Σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε κάτι ενδιαφέρον εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό πάνω από την Area 51 εξελίχθηκε με τρόπο παρόμοιο με τις θεάσεις του 2014, μία από τον φωτογράφο, Τζεφ Τέμπλιν, στη Γουίτσιτα του Κάνσας και μία ακόμη από τον φωτογράφο, Στιβ Ντάγκλας, στο Αμαρίλο του Τέξας. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν άγνωστα τριγωνικά αεροσκάφη που δεν έμοιαζαν με γνωστά αεροσκάφη ή drones της Πολεμικής Αεροπορίας. Η βασική διαφορά είναι ότι το νέο περιστατικό σημειώθηκε πάνω από μια βάση που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με θεάσεις UFO από τη δεκαετία του 1950.

Όσον αφορά τους περίεργους ραδιοφωνικούς κώδικες που κατέγραψε ο σαρωτής του ερευνητή UFO, Γιοργκ Άρνου, στρατιωτικό προσωπικό της Area 51 ακούστηκε να χρησιμοποιεί φράσεις όπως «pretzel snack», «corona pretzel snacks zero with cheese», «profile Michelob», «Imperial with garlic» και «fridge hydrate», προκειμένου να αποκρύψει το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών.

Παρότι η γνωστή διαδρομή πτήσης του «Dorito» και η χρήση στρατιωτικών κωδικών υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ανθρωπογενές αεροσκάφος, τα τριγωνικά UFO αποτελούν συχνό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες, όπως αναφέρει η Daily Mail. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς UFO, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν δέκα θεάσεις στις ΗΠΑ που αναφέρονται σε τριγωνικά αντικείμενα στον ουρανό. Σε αντίθεση με το «Dorito» πάνω από την Area 51, τα συγκεκριμένα UFO έφεραν έντονα ή αναβοσβήνοντα φώτα, ορατά καθαρά από τους μάρτυρες στο έδαφος.

Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2025 έχουν καταγραφεί 85 αναφορές για τριγωνικά UFO παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Βραζιλία.