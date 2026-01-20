Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη, κρασιά και σαμπάνιες, από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχει σκοπό να «δώσει συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.