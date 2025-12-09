Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την ομιλία του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, έδωσε έμφαση στην επιδίωξη της Άγκυρας για έναν διάλογο με την Ελλάδα με όρους Άγκυρας , θέτοντας βασική προϋπόθεση την «εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της εξεύρεσης λύσης στα ζητήματα αυτά «στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο».

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας είναι η μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε μία περιοχή «ευημερίας και σταθερότητας», επικαλούμενος μάλιστα ως στόχο και την «αποφασιστικότητα του Προέδρου».

Δίκαιη κατανομή και παρεμβάσεις στη δυτική Θράκη

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας του για την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «μέχρι τέλους» τη γραμμή της «δίκαιης μοιρασιάς» των πόρων.

Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο» και πως τα βήματα για την «προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων» της Τουρκίας θα συνεχιστούν «με αποφασιστικότητα».

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε την πρόθεση της Τουρκίας να διατηρήσει «ζωντανή» τη «θετική ατζέντα» στις σχέσεις της με την Ελλάδα. Ωστόσο, έθεσε εκ νέου στο τραπέζι το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Τουρκία «συνεχίζει να θέλει τη διατήρηση της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα, ενώ για το θέμα της θρησκευτικής μειονότητας – την οποία αποκάλεσε τουρκική- υπογράμμισε:

«Κάνουμε τα βήματά μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».

Σε άλλα σημεία της ομιλίας του, ο ΥΠΕΞ αναφέρθηκε: