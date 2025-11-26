Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ακόμη πρωτοφανή επίθεση, στοχοποιώντας μια δημοσιογράφο των New York Times με εξαιρετικά προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη ρεπόρτερ ως «άσχημη/ αποκρουστική τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά» (ugly), αντιδρώντας έτσι στη δημοσίευση ενός κειμένου που ο ίδιος χαρακτήρισε «δολοφονία χαρακτήρα».

Η οργισμένη αντίδραση του πρώην προέδρου, μέσω του Truth Social το πρωί της Τετάρτης, ήταν απάντηση σε άρθρο που συνυπέγραψε η Ρότζερς και το οποίο έθιγε την υγεία και την ενέργεια του 79χρονου πολιτικού.

Η άπάντηση στο άρθρο για τις δημόσιες εμφανίσεις

Το δημοσίευμα των New York Times αναφερόταν στη μείωση των δημόσιων εμφανίσεων του Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, σε σύγκριση με την πρώτη του περίοδο στον Λευκό Οίκο, επαναφέροντας έτσι στο προσκήνιο «ανατριχιαστικές» φήμες για την φυσική και γνωστική του κατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ ως «δολοφονικό άρθρο» και «λάθος», αντιδρώντας με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά της εφημερίδας: «Τα Ανατριχιαστικά Πρόσωπα στους Αποτυχημένους New York Times το ξανακάνουν», ανέφερε. Συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τους δημοσιογράφους ως «Ακροαριστερούς Τρελούς» και την ίδια την εφημερίδα ως φτηνό «ΚΟΥΡΕΛΙ» και «ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» (Πηγή: Ανάρτηση Truth Social).

Η άμυνα για τη φυσική κατάσταση

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χάνει την Ενέργειά του. Παρόλο που παραδέχθηκε ότι το γήρας φέρνει «χαμηλή ενέργεια» σε όλους, υποστήριξε ότι η δική του κατάσταση είναι άριστη. Μάλιστα, προσκόμισε την πρόσφατη ιατρική του εικόνα ως επιχείρημα: «…με ΤΕΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (“Το οποίο πέρασα με άριστα“) ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, σίγουρα δεν είναι τώρα!». Ολοκλήρωσε την επίθεση με την πατριωτική έκκληση: «Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ & ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Μπάιντεν, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του είχαν συχνά κατακεραυνώσει τον Δημοκρατικό ηγέτη, ακριβώς για τα ίδια ζητήματα: τη μεγάλη του ηλικία και τη γνωστική του ικανότητα.