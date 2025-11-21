Τα εγκληματικά δίκτυα πλέον «οπλίζουν» παιδιά για να διαπράττουν βασανιστήρια και φόνους, στρατολογώντας τα μέσα από πλατφόρμες παιχνιδιών και smartphones, ενώ οι γονείς συχνά δεν έχουν καμία γνώση για το τι συμβαίνει, όπως προειδοποιεί η διευθύντρια της Europol, Κατρίνα ντε Μπολ.

Σύμφωνα με την ντε Μπολ, αυτά τα δίκτυα αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποσταθεροποιούν την κοινωνία στοχεύοντας τα παιδιά και καταστρέφοντας οικογένειες. «Η “στρατολόγηση” των παιδιών από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη στο Politico και τη Welt. «Τα οπλίζουν για βασανιστήρια ή για φόνους. Δεν πρόκειται πια για μικροκλοπές, αλλά για σοβαρά εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανέφερε ως «χειρότερο περιστατικό» που έχει καταγραφεί στην Europol την υπόθεση ενός νεαρού αγοριού που έλαβε εντολή «να σκοτώσει τη μικρότερη αδελφή του, πράγμα που συνέβη». «Είναι σκληρό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», σημείωσε.

Η Κατρίνα ντε Μπολ υπογράμμισε, επίσης, ότι παιδιά και νέοι χρησιμοποιούνται από εχθρικά κράτη και υποκινητές υβριδικών απειλών ως αθέλητοι κατάσκοποι, για να παρακολουθούν κυβερνητικά κτίρια.

Ως επικεφαλής της Europol, η ντε Μπολ βρίσκεται σε μοναδική θέση να περιγράψει το έγκλημα που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχοντας την ευθύνη για τον συντονισμό πληροφοριών και την υποστήριξη των εθνικών αστυνομιών.

Σε μία εκτενή συζήτηση, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει το έγκλημα στο διαδίκτυο, περιέγραψε πώς οι διακινητές ναρκωτικών χρησιμοποιούν πλέον υποβρύχια για να μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη και τόνισε την αυξανόμενη απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία από την υβριδική πολεμική δραστηριότητα της Ρωσίας.

Τα σχόλια της ντε Μπολ έρχονται εν μέσω συζητήσεων για τον τρόπο εποπτείας του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, προκειμένου να προστατευτούν οι νέοι και ευάλωτοι πολίτες. «Η μεγαλύτερη απειλή για την ΕΕ από το οργανωμένο έγκλημα προέρχεται από ομάδες που έχουν “εκβιομηχανίσει” τη στρατολόγηση παιδιών», υπογράμμισε. «Επειδή αυτά είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα χάσουμε, χάνουμε τα πάντα», συμπλήρωσε.

Από τα βιντεοπαιχνίδια στη στρατολόγηση

Οι εγκληματίες ξεκινούν συχνά με το να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών μέσα από πλατφόρμες παιχνιδιών με λειτουργία συνομιλίας, συζητώντας αθώα θέματα όπως τα κατοικίδια ή η οικογένεια. Στη συνέχεια, μεταβαίνουν σε ιδιωτικές συνομιλίες, συζητούν πιο σκοτεινά θέματα και πείθουν το παιδί να δώσει προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνσή του.

Σε αυτό το σημείο, οι εγκληματίες μπορούν να δωροδοκήσουν ή να εκβιάσουν το παιδί, ώστε να διαπράξει βία, περιλαμβανομένων βασανιστηρίων, αυτοτραυματισμών, φόνου ή ακόμα και αυτοκτονίας. Η Europol γνωρίζει 105 περιπτώσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε βίαια εγκλήματα «ως υπηρεσία», περιλαμβανομένων 10 συμβολαίων θανάτου, ενώ πολλές απόπειρες δολοφονίας αποτυγχάνουν λόγω της ανειδίκευτης φύσης των παιδιών.

«Έχουμε επίσης παιδιά που δεν εκτελούν την εντολή και τότε, για παράδειγμα, οι εγκληματίες σκοτώνουν το κατοικίδιο του παιδιού, ώστε να του δώσουν ένα “μάθημα”: «”Ξέρουμε πού μένεις, ξέρουμε ποιος είσαι, θα υπακούσεις και, αν δεν το κάνεις, θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και θα σκοτώσουμε τη μητέρα ή τον πατέρα σου” του λένε», προειδοποίησε η ντε Μπολ.

Οι εγκληματίες συχνά προσφέρουν χρήματα για την εκτέλεση εγκλημάτων, έως και 20.000 δολάρια για έναν φόνο, ενώ μερικές φορές πληρώνουν και άλλες όχι. Αν και τα δίκτυα αυτά στοχεύουν συχνά σε ευάλωτα παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα ή ευάλωτα στον εκφοβισμό, ακόμα και υγιή και ευτυχισμένα παιδιά είναι σε κίνδυνο. «Πρόκειται επίσης για νέους που δεν είναι ευάλωτοι, αλλά θέλουν απλώς καινούρια και πολύ ακριβά παπούτσια», σημείωσε.

Κάποιες φορές οι νέοι στρατολογούνται ακόμα και για υβριδικό πόλεμο από κρατικούς φορείς. «Υπάρχουν επίσης δράστες υβριδικών απειλών που αναζητούν το μοντέλο “έγκλημα ως υπηρεσία”, προκειμένου οι νέοι δράστες να έχουν πρόσβαση στο ξένο κράτος παρακολουθώντας τις επικοινωνίες γύρω από κτίρια».

Ναρκωτικά και τεχνητή νοημοσύνη

Ανάμεσα στις νέες μεθόδους εγκλήματος, ξεχωρίζουν δύο: η χρήση υποβρυχίων για τη μεταφορά κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και η τεχνητή νοημοσύνη που πολλαπλασιάζει τη διαδικτυακή απάτη.

Αντί να στέλνουν κοκαΐνη στα λιμάνια του Αμβούργου, του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας μέσω εμπορευματοκιβωτίων, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ημι-υποβρύχια για να φτάσουν στη βόρεια ακτή του Ατλαντικού, όπου ταχύπλοα παραλαμβάνουν το φορτίο μέσω Πορτογαλίας.

«Η Ευρώπη είναι πλέον πλημμυρισμένη με ναρκωτικά, αλλά οι εγκληματικές οργανώσεις κερδίζουν περισσότερα, πιο εύκολα, μέσω διαδικτυακής απάτης», είπε η ντε Μπολ. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλαπλασιαστής εγκλήματος. Όλα γίνονται χίλιες φορές περισσότερο και ταχύτερα. Η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται στις phishing επιθέσεις, πλέον δεν αναγνωρίζονται εύκολα, γιατί η γλώσσα είναι σωστή», συμπλήρωσε.

Η «απάτη μέσω ρομαντικών σχέσεων» αναπτύσσεται επίσης ραγδαία, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν αγάπη και διαδικτυακά. «Με deepfakes και συστήματα φωνητικής αυτοματοποίησης, είναι πολύ δύσκολο για μια αρχή επιβολής του νόμου να διακρίνει την πραγματική εικόνα», πρόσθεσε.

Η ντε Μπολ τόνισε ότι η Europol χρειάζεται πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα μηνύματα κινητών τηλεφώνων με δικαστική άδεια για να διασπάσει αυτά τα δίκτυα. «Όταν ένας δικαστής αποφασίζει ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, οι διαδικτυακοί πάροχοι πρέπει να υποχρεώνονται να μας δίνουν πρόσβαση σε αυτή την κρυπτογραφημένη επικοινωνία», είπε.

Σε διαφορετική περίπτωση, «θα είμαστε τυφλοί και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας».