Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη σημερινή συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες συνομιλίες.

«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι) θα έρθει λίγο αργότερα εδώ, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One. «Καταλήξαμε σε πολλά σημεία» στη διάρκεια των συνομιλιών στο Μπουσάν, πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό ηγέτη μιας πολύ ισχυρής χώρας».

Μείωση των δασμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά αγαθά που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10% από 20%.

Ο Σι θα εργαστεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, δήλωσε ο Τραμπ και οι δασμοί μειώθηκαν «επειδή πιστεύω ότι αναλαμβάνουν πραγματικά ισχυρή δράση».

Ο Τραμπ δήλωσε πως πολλές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, την οποία χαρακτήρισε «καταπληκτική συνάντηση».

Η Κίνα θα αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων «αρχής γενομένης αμέσως», ενώ επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία ενός έτους για τις σπάνιες γαίες, η οποία θα παραταθεί έπειτα από ένα χρόνο, δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν θα επιβάλουν τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες», δήλωσε.

Το ζήτημα των σπάνιων γαιών

Η συμφωνία αυτή, για την οποία ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες εκτός από το ότι πιθανόν θα παραταθεί, «διευθετεί» το ζήτημα, δήλωσε. Η Κίνα δεν έχει ακόμα σχολιάσει σχετικά με το τι συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες κατά τις συνομιλίες, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες.

«Όλο το ζήτημα των σπάνιων γαιών διευθετήθηκε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του Air Force One. «Και αυτό ισχύει για τον κόσμο, παγκοσμίως, θα μπορούσες να πεις ότι ήταν μια παγκόσμια κατάσταση, όχι μια κατάσταση μόνο για τις ΗΠΑ».

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις σπάνιες γαίες. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα εξαφανιστεί από το λεξιλόγιό μας για λίγο καιρό», δήλωσε.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, ο οποίος επέβαινε επίσης στο προεδρικό αεροπλάνο, δήλωσε πως η Κίνα δεν θα επιβάλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που σχεδίαζε να επιβάλει έπειτα από τη συνεννόηση μεταξύ των δύο προέδρων. Δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τους ελέγχους που ισχύουν ήδη.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά αγαθά σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Πεκίνου να μειώσει τη ροή χημικών που χρησιμεύουν για την παραγωγή φαιντανύλης, ενός θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς που είναι η κύρια αιτία για θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση.