Η πρωθυπουργός του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, ανέφερε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι απορρίπτει τον «εκβιασμό» από τη Βενεζουέλα σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες για το φυσικό αέριο, ενώ η χώρα της φιλοξενεί από την Κυριακή ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική που έχει διατάξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η μικρή νησιωτική χώρα δεν θα υποκύψει σε «οποιονδήποτε εκβιασμό από τους Βενεζουελάνους» και δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα για «την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών», υπογράμμισε. «Το μέλλον μας δεν εξαρτάται από τη Βενεζουέλα» και ούτε ποτέ στο παρελθόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, συμπλήρωσε.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες πρότεινε χθες Δευτέρα την αναστολή των συμφωνιών για το φυσικό αέριο μεταξύ των δύο χωρών, εν είδει αντιποίνων για τον κατάπλου του USS Gravely στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, στοχεύοντας ιδίως τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένεται στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Την Παρασκευή ο Μαδούρο είπε ότι πρόκειται για μια απόπειρα των ΗΠΑ «να εφεύρουν έναν νέο πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ότι εμπλέκεται ευθέως στη διακίνηση ναρκωτικών, κάτι που ο Νικολάς Μαδούρο διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με το Καράκας, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή του καθεστώτος» και να αρπάξει τα σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία θεωρούν ότι διακινούν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα, από τα οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης. Σε ένα από τα πλήγματα, στα μέσα Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν δύο πολίτες του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι τοπικές αρχές ούτε το διέψευσαν ούτε το επιβεβαίωσαν.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.