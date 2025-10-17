Κινέζοι υπουργοί υποδέχθηκαν αυτή την εβδομάδα τους επικεφαλής του τεχνολογικού γίγαντα Apple, Τιμ Κουκ, και του αμερικανικού επενδυτικού ταμείου Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, εν μέσω κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις συναντήσεις αυτές για να τονίσουν τη σημασία των αμερικανικών επενδύσεων στην Κίνα και την ανάγκη να διευθετηθούν μέσω του διαλόγου οι διαφωνίες μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον.

Η σινοαμερικανική ένταση έχει οξυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή τους νέους ελέγχους που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες, τους δασμούς ή ακόμη τα λιμενικά τέλη που επέβαλε η μία χώρα στην άλλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τιμ Κουκ, που πραγματοποιεί συχνά ταξίδια στην Κίνα όπου κατασκευάζεται μεγάλο μέρος των προϊόντων της Apple, έγινε χθες, Πέμπτη, δεκτός από τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ουάνγκ εκτίμησε ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον πρέπει «να αναζητήσουν λύσεις μέσω της διαπραγμάτευσης και του διαλόγου σε ισότιμη βάση». Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία η Apple «να ενισχύσει τις επενδύσεις της» στην Κίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κουκ χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας» τις καλές οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο επικεφαλής της Apple συναντήθηκε χθες και με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, βασικό διαπραγματευτή του Πεκίνου για εμπορικά ζητήματα.

Ο Κουκ ήταν επικεφαλής μιας ομάδας εκπροσώπων συμβουλευτικής επιτροπής της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του πανεπιστημίου Τσινγκουά του Πεκίνου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Χε, στην ομιλία του, χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, επεσήμανε ότι η Κίνα είναι «πρόθυμη να εμβαθύνει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με χώρες όλου του κόσμου».

Την Τετάρτη, ο Κουκ είχε συνομιλίες με τον Κινέζο υπουργό Βιομηχανίας και Πληροφοριών της Τεχνολογίας, Λι Λετσένγκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Από την πλευρά του, ο Στίβεν Σβάρτσμαν έγινε δεκτός χθες από τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

«Οι σινοαμερικανικές σχέσεις είναι σήμερα οι πιο σημαντικές παγκοσμίως διμερείς σχέσεις», εκτίμησε ο Ουάνγκ.

«Τυχόν αποσύνδεση ή ρήξη στις βιομηχανικές αλυσίδες και τις αλυσίδες ανεφοδιασμού δεν είναι λογική ή ρεαλιστική επιλογή και η αντιπαράθεση και οι διαφωνίες απλώς βλάπτουν και τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σβάρτσμαν εξέφρασε την ελπίδα η Κίνα και οι ΗΠΑ «να αποσαφηνίσουν τις παρανοήσεις».