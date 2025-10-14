Ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζητούν το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας για να επιτραπεί η μεταφορά επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν ανοίξει όλα τα σημεία διέλευσης στη Γάζα. Αυτήν τη στιγμή αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και αυτό ζητούν οι ανθρωπιστικοί φορείς, ανάμεσά τους και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τις τελευταίες ώρες», δήλωσε από τη Γενεύη ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κριστιάν Καρντόν. Το άνοιγμα πρέπει να υλοποιηθεί «επειγόντως».

«Ζητούμε να ανοίξουν όλα τα περάσματα», δήλωσε στο πλευρό του και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Ocha) του ΟΗΕ Γενς Λέρκε προσθέτοντας ότι τα περάσματα που καταστράφηκαν στον πόλεμο πρέπει να αποκατασταθούν και να ανοίξουν.

Ο εκπρόσωπος της Ocha ζήτησε δυναμική αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν εξαρτάται από τους ανθρωπιστικούς φορείς.

«Διαθέτουμε στην περιοχή 190.000 τόνους (προμηθειών) έτοιμους να σταλούν», κυρίως στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, εξήγησε.