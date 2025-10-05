Ένας υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη όχι στο έδαφος αλλά στον αέρα και τα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπενχάγη, είναι μόνο η αρχή.

Το…game of drones έχει ξεκινήσει, έχει πολλά επεισόδια, πολλούς πρωταγωνιστές και σίγουρα

αφορά και την Ελλάδα και απειλεί την ασφάλειά της.

Μέσα σε ένα μήνα, Πολωνία, Εσθονία και Ρουμανία -χώρες πολύ κοντά στη Ρωσία- αλλά και Νορβηγία, Δανία και Γερμανία, κατήγειλαν τη Μόσχα για τις εισβολές στον εναέριο χώρο τους από ρωσικά ρωσικά αεροσκάφη ή drones την περασμένη εβδομάδα, τα οποία προκάλεσαν

διατάραξη της εναέριας κυκλοφορίας και της λειτουργίας των αεροδρομίων.

Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε δύο φορές μέσα σε δέκα ημέρες το Άρθρο 4 –τη διαδικασία διαβουλεύσεων σε περίπτωση απειλής– γεγονός σπάνιο στην 76χρονη ιστορία του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας το αρνείται και μάλιστα απαντά περιπεπτικά στις σχετικές ερωτήσεις,

κάποιοι μιλούν για «ατυχήματα», όμως το πολιτικό διακύβευμα ήδη είναι το μείζον θέμα. Διότι , η ανησυχία είναι διπλή: πρώτον, ότι η Ρωσία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας· δεύτερον, ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι βέβαιο ότι θα στηρίξει πλήρως τους Ευρωπαίους εταίρους.

Η Ουκρανία επίσης μέσα σε ένα βράδυ χρησιμοποίησε, όχι ένα ούτε δύο αλλά 221 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης και ήταν μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου.

Η απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ρωσία ανάγκασε το αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης να κλείσει και ως αποτέλεσμα, επηρεάστηκαν σχεδόν 50 πτήσεις.

Αλλά και στη Μέση Ανατολή το σκηνικό είναι το ίδιο. Τρία drones μεγάλης διάρκειας πτήσης απογειώθηκαν από τη βάση Κορλού της Τουρκίας εποπτεύοντας τα σκάφη που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τη πολιορκημένη Λωρίδα

της Γάζας.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας και η υπηρεσία πληροφοριών δεν απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις και αρνήθηκαν να το επιβεβαιώσουν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει εδώ και καιρό αποφασίσει ότι η παραγωγή στρατιωτικών drones είναι μονόδρομος απέναντι στην έλλειψη πιλότων , λόγω των εκκαθαρίσεων στο στράτευμα μετά το πραξικόπημα του 2016, την έλλειψη ανταλλακτικών για τα πεπαλαιωμένα μαχητικά αεροσκάφη, λόγω του εμπάργκο των ΗΠΑ μετά την αγορά των ρωσικών S400 και την ανάγκη για μια φθηνότερη απάντηση στην Ελλάδα.

Αλλά και οι Αμερικανοί, βλέποντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν πλέον τα drones στα πολεμικά μέτωπα και δη αυτό της Ουκρανίας, στοχεύουν να δημιουργήσουν έναν νέο στόλο αυτόνομων ναυτικών σκαφών για να εμποδίσουν μια πιθανή προέλαση της Κίνας προς την Ταϊβάν. Αυτά θα μπορούν να κινούνται σε σμήνη χωρίς ανθρώπινη εντολή.

H Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ξανασυζητήσει το θέμα στην επόμενη σύνοδο κορυφής στα τέλη

Οκτωβρίου. Δηλώνει αποφασισμένη ότι πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό προετοιμασίας της για όλα τα ενδεχόμενα. Και μπορεί η άμυνα να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, όμως η «ισχύς» των κρατών-μελών και του ΝΑΤΟ είναι αυτό που θα μπορύσε να κάνει το κόσμο πραγματικά ισχυρό και ασφαλές. Υπό την προυπόθεση ότι οι ηγέτες συμφωνούν μεταξύ τους.