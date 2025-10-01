Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε δήλωσή της από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κοπεγχάγη, αναφέρθηκε στην κρίσιμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή και υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία της Global Sumud Flottilla «χαρακτηρίζεται από περιθώρια επικινδυνότητας και ανευθυνότητας».

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε:

«Πιστεύω ότι το Μεσανατολικό μπορεί να συζητηθεί στην σύνοδο. Θεωρώ βασικής σημασίας την ευρωπαϊκή στήριξη στην ειρηνευτική διαδικασία που έχει προταθεί. Όπως γνωρίζουμε, η στήριξη που προέκυψε είναι ευρύτατη: από τις αραβικές χώρες, μέχρι τις ευρωπαϊκές και κράτη όπως η Ινδία. Περιμένουμε την απάντηση της Χαμάς. Στην φάση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα λεπτή ισορροπία, με μια ευκαιρία που θα μπορούσε να είναι ιστορικής φύσεως, δεν κατανοώ πώς μπορεί να επιμένει κανείς σε μια πρωτοβουλία η οποία θεωρώ ότι χαρακτηρίζεται από περιθώρια επικινδυνότητας και ανευθυνότητας».

Αναφερόμενη στο ίδιο πάντα θέμα, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόσθεσε:

«Μετά τις εκκλήσεις που έγιναν, αρχίζοντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, μέχρι πολλούς άλλους ευρωπαίους ηγέτες – άλλωστε η Ισπανία λέει και κάνει ακριβώς τα ίδια με την Ιταλία- διαπιστώνω τα περιθώρια κινδύνου μιας πρωτοβουλίας η οποία υποστήριζε ότι δημιουργήθηκε για ανθρωπιστικό σκοπό, ενώ μετά ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν έτσι, αλλά ότι στόχευε στο να σπάσει ένα ναυτικό αποκλεισμό. Μια πρωτοβουλία η οποία δεν έκανε δεκτές τις τόσες προτάσεις που είχαν στόχο να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια υπό ασφαλείς συνθήκες. Πιστεύω ότι το θέμα είναι εντελώς διαφορετικό και ότι προσλαμβάνει χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασύλληπτα – θα έλεγα- λαμβάνοντας υπόψη την φάση που διανύουμε τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για μια φάση, κατά την οποία όλοι θα έπρεπε να καταλάβουν ότι το να δείχνεις αίσθημα ευθύνης και να αποφασίσεις να περιμένεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση, είναι ίσως το χρησιμότερο πράγμα που μπορεί να γίνει για να περιοριστούν τα δεινά του παλαιστινιακού λαού. Ίσως, όμως, τα δεινά του παλαιστινιακού λαού δεν αποτελούσαν προτεραιότητα».