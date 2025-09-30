Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) τις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας το πρωί της Τετάρτης.

Όπως δήλωσε ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε από την πόλη Σαν Ρεμίτζιο, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει πέντε θανάτους, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), βόρεια του νησιού Σέμπου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καταρρεύσεις κτιρίων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή μικρή ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, καλώντας τους κατοίκους των νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να αποφύγουν την ακτογραμμή και να μην πλησιάζουν τις παραλίες.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ, περιοχή με πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον συγκεκριμένο σεισμό και δεν απαιτούνται προληπτικά μέτρα.

Σύμφωνα με την επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου, στην πόλη Μπανταγιάν κατέρρευσαν ένα εμπορικό κτίριο και ένα σχολείο, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε αρκετούς επαρχιακούς δρόμους.