Μία επιχειρηματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κατανάλωσε κρασί και τεκίλα κατά τα εγκαίνια ενός cocktail bar, προτού οδηγήσει την πολυτελή της Porsche, ήταν τόσο μεθυσμένη που δεν μπορούσε καν να σταθεί όρθια και αναγκάστηκε να περπατήσει γονατιστή, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο. Η Τζούλι Γουίν-Γκρίφιθς, 55 ετών, οδηγήθηκε σε δίκη, όταν ένας ανήσυχος οδηγός την παρατήρησε να κινείται ανεξέλεγκτα με το πολυτελές SUV της, έχοντας μάλιστα το πορτμπαγκάζ ανοιχτό, και κάλεσε την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην έπαυλη που διαμένει, η Γουίν-Γκρίφιθς ήταν τόσο μεθυσμένη, που δεν μπορούσε να περπατήσει όρθια. Αντίθετα, έπρεπε να σέρνεται στα γόνατά της για να κινηθεί μέσα στο σπίτι. Οι Αρχές διαπίστωσαν έντονη μυρωδιά αλκοόλ και αμέσως κατάλαβαν ότι η γυναίκα ήταν υπό την επήρεια αρκετής ποσότητας. Οι εξετάσεις αργότερα έδειξαν 100 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά 100 ml αναπνοής, σχεδόν τριπλάσιο από το νόμιμο όριο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Γουίν-Γκρίφιθς παραδέχτηκε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά υποστήριξε ότι το ποτό της είχε πιθανώς κάτι μέσα, δηλαδή ότι κάποιος είχε ρίξει ναρκωτική ουσία. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Απριλίου, όταν η Γουίν-Γκρίφιθς και μία φίλη της, αεροσυνοδός, πήγαν στα εγκαίνια του κοκτέιλ μπαρ Aura στο Wilmslow.

Businesswoman who drove after downing Pinot Grigio & tequila was so drunk she could only shuffle on her knees https://t.co/IXRAsHPZIc — The Sun (@TheSun) September 30, 2025

Ο εισαγγελέας, Σάιμον Λεόνγκ, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ένας άλλος οδηγός, που είχε παρκάρει κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, παρατήρησε την κατηγορούμενη να κινείται με αστάθεια, να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό του χωρίς να προκαλέσει ζημιά και στη συνέχεια να βάζει μπροστά την Porsche της. Ο οδηγός ακολούθησε τη Γουίν-Γκρίφιθς, παρατηρώντας ότι οδηγούσε πάνω στη διπλή λευκή γραμμή. Τελικά, κάλεσε την αστυνομία και περίμενε μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Γουίν-Γκρίφιθς υποστήριξε ότι δεν θα ήταν ποτέ τόσο ανόητη, ώστε να οδηγήσει υπό την επήρεια, ειδικά επειδή είναι η κύρια φροντίστρια του 31χρονου αυτιστικού γιου της και γνώριζε πόσο θα επηρεαζόταν από την απουσία της. Περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς είχε αγοράσει ένα ποτήρι Pinot Grigio και στη συνέχεια δέχτηκε ένα ποτήρι τεκίλα με λεμόνι και αλάτι από δύο άντρες που την πλησίασαν. Ομολογεί ότι ήπιε και δεύτερο ποτήρι κρασί, αλλά δεν θυμάται τίποτα μετά από εκείνη τη στιγμή.

Η υπεράσπιση τόνισε ότι η Γουίν-Γκρίφιθς ένιωσε έντονη αδιαθεσία, αμνησία και άγχος, τα οποία θα μπορούσαν να συνδέονται με κάποια ναρκωτική ουσία τύπου date-rape. Ωστόσο, η δικαστής Χέλεν Τζάρμαν, απέρριψε τους ισχυρισμούς της, χαρακτηρίζοντάς τους μη αξιόπιστους.

Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε πρόστιμο 876 λίρες, συν 462 λίρες έξοδα, ενώ της απαγορεύτηκε να οδηγήσει για 26 μήνες.