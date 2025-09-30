Ως εκ θαύματος διασώθηκε ύστερα από 54 ώρες μια γυναίκα από τη νοτιοανατολική Κίνα, αφού έπεσε κατά λάθος σε ένα εγκαταλελειμμένο πηγάδι που ήταν γεμάτο με κουνούπια και νερόφιδα.

Πρόσφατο δημοσίευμα της South China Morning Post αναφέρει πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 48χρονη γυναίκα, με το επώνυμο Qin, βγήκε να κάνει μια βόλτα στο δάσος του Quanzhou, στην επαρχία Fujian.

Η οικογένειά της, που γρήγορα αντιλήφθηκε την απουσία της, δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Morning Post, μια ομάδα 10 διασωστών, εξοπλισμένη με ένα drone θερμικής απεικόνισης, ξεκίνησε να ψάχνει για τη γυναίκα στο δάσος στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Du Xiaohang, οι διασώστες άκουσαν ξαφνικά μια μακρινή κραυγή για βοήθεια γύρω στις 1:45 μ.μ. και η ομάδα σύντομα ανακάλυψε το βαθύ πηγάδι.

Οι διασώστες έκοψαν τη βλάστηση γύρω από το στόμιο του πηγαδιού και τελικά εντόπισαν την Qin, η οποία ήταν βυθισμένη στο νερό και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί από τα ολισθηρά τοιχώματα.

Αμέσως μετά τη διάσωσή της, η Qin μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της πόλης Jinjiang και αργότερα στο Πρώτο Νοσοκομείο Quanzhou για περαιτέρω θεραπεία.

Η γυναίκα, που διαγνώστηκε με κατάγματα πλευρών, μια μικρή κατάρρευση πνεύμονα και σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.