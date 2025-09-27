Άγρια τριπλή γυναικοκτονία συγκλονίζει την Αργεντινή. Έμποροι ναρκωτικών βασάνισαν, βίασαν και δολοφόνησαν 3 νεαρές γυναίκες, μεταδίδοντας και διαφημίζοντας live τις αποτρόπαιες πράξεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H δολοφονία και τα βασανιστήρια μεταδόθηκαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παρακολούθησαν 45 άτομα που συμμετείχαν σε κλειστή ομάδα στο Instagram.

Η 20χρονη Μπρέντα ντελ Καστίγιο , η 20χρονη Μορένα Βέρντι και η 15χρονη Λάρα Γκουτιέρεζ είχαν εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή. Έπειτα από 5 μέρες εξαφάνισης η αστυνομία τις βρήκε δολοφονημένες, διαμελισμένες και θαμμένες σε αυτό τον κήπο σπιτιού στα προάστια του Μπουένος Άιρες. Βρέθηκαν εκεί με πρόσχημα ένα πάρτι και χρηματική αμοιβή.

H γειτονιά είναι ήσυχη, ο κόσμος εργάζεται, δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο, δεν υπάρχουν προβλήματα με ναρκωτικά ή κάτι τέτοιο, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και παγωμένοι με την κατάσταση και με αυτά που έκαναν στα καημένα τα κορίτσια.

Η τριπλή στυγερή γυναικοκτονία

Τα κορίτσια βασανίστηκαν εν ζωή και βασανίστηκαν και μετά θάνατο τους υπάρχουν τραύματα που το αποδεικνύουν.

Η Μπρέντα Ντελ Καστίγιο βρέθηκε νεκρή με κάταγμα στο κρανίο και ανοιγμένο το στομάχι της.

Η Λάρα Γκουτιέρες βρέθηκε νεκρή με κομμένα δάχτυλα, κομμένο αυτί και εγκαύματα από τσιγάρα. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατός της επήλθε μετά από βασανιστήρια.

Η Μορένα Βέρντι βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι. Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για μια εγκάρσια τομή στην κοιλιά της η οποία έγινε μετά θάνατον. Επίσης διαπιστώθηκε εξάρθρωση του τραχήλου της μήτρας της και πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπό της.

Η τριπλή γυναικοκτονία έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, γυναίκες και άντρες βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας ούτε μια λιγότερη. Πολλές γυναίκες, πολλά νεαρά κορίτσια, ζητούν το ίδιο πράγμα: τέλος στις γυναικοκτονίες.

«Εγκέφαλος» της συμμορίας ένας Περουβιανός υπήκοος ο οποίος φέρεται να διέταξε τις δολοφονίες των γυναικών ως πράξη εκδίκησης για υποτιθέμενη κλοπή ναρκωτικών.

Οι τρεις γυναίκες εθεάθησαν για τελευταία φορά να εισέρχονται σε ένα λευκό βαν. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ άλλα οκτώ άτομα φέρεται να έχουν συλληφθεί. Το αυτοκίνητο που μετέφερε τα θύματα βρέθηκε καμένο λίγα μέτρα από το σημείο.