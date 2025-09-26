Οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη προηγμένων εξωγήινων πολιτισμών είναι πολύ πιο σπάνιες από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως, σύμφωνα με νέα μελέτη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο πλησιέστερος πλανήτης που φιλοξενεί εξωγήινο πολιτισμό θα μπορούσε να βρίσκεται σε απόσταση 33.000 ετών φωτός. Για να υπάρξουν τεχνολογικά προηγμένοι εξωγήινοι την ίδια χρονική περίοδο με εμάς, ο πολιτισμός τους θα πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 280.000 ετών, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη συνάντηση του Europlanet Science Congress και της American Astronomical Society’s Division for Planetary Science.

Οι ερευνητές από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών κατέληξαν σε αυτά τα στοιχεία εξετάζοντας τις πιθανότητες να βρεθούν πλανήτες όμοιοι με τη Γη, οι οποίοι διαθέτουν τεκτονικές πλάκες και ατμόσφαιρα πλούσια σε άζωτο και οξυγόνο, με την κατάλληλη αναλογία οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν την πιθανότητα επιτυχίας στην αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης «απαισιόδοξη», σύμφωνα με τους ερευνητές. «Οι εξωγήινοι στον γαλαξία μας είναι πιθανότατα πολύ σπάνιοι», δήλωσε ο Μανουέλ Σχερφ από το Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας.

Όπως αναφέρει ο Independent, οι επιστήμονες συγκρίνουν την εξέλιξη της ζωής στη Γη, παρατηρώντας ότι η ατμόσφαιρά μας αποτελείται κυρίως από άζωτο (78%) και οξυγόνο (21%), με ίχνη αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα (0,042%). Η έρευνα υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα περιέχει η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη, τόσο περισσότερο μπορεί να διατηρηθεί η ζωή και να αποφευχθεί η απώλεια της ατμόσφαιρας στο διάστημα. Ωστόσο, παρατηρούν ότι ένας πλανήτης χρειάζεται προσεκτική ισορροπία, καθώς η υπερβολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει φαινόμενο θερμοκηπίου εκτός ελέγχου ή να καταστήσει την ατμόσφαιρα τοξική για τη ζωή. Ένας πλανήτης με υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, όπως 10%, θα μπορούσε να αποφύγει την υπερθέρμανση εάν βρίσκεται πιο μακριά από τον ήλιο του ή αν ο ήλιος του είναι νεότερος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένας τέτοιος πλανήτης μπορεί, το πολύ, να διατηρήσει συνθήκες φιλικές για ζωή για 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ ένας πλανήτης με περίπου 1% διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να διατηρήσει ένα βιοσφαιρικό σύστημα για 3,1 δισεκατομμύρια χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κόσμοι αυτοί θα χρειάζονται τουλάχιστον 18% οξυγόνο.

«Εάν τα επίπεδα οξυγόνου πέσουν κάτω από αυτό το όριο, οι συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την καύση και τη φωτιά, χωρίς τα οποία η επεξεργασία μετάλλων θα είναι αδύνατη και θα αναιρεί κάθε πιθανότητα ανάπτυξης τεχνολογικού πολιτισμού», εξηγούν οι επιστήμονες. Οι τεκτονικές πλάκες επίσης παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μέσω του κύκλου άνθρακα-πυριτίου, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε κατοικήσιμος πλανήτης θα απαιτεί αυτή τη γεωλογική διαδικασία. Ωστόσο, ακόμα και με αυτούς τους μηχανισμούς, κάθε πλανήτης, συμπεριλαμβανομένης της Γης, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο το διοξείδιο του άνθρακα να απορροφηθεί σταδιακά από την ατμόσφαιρα και να «παγιδευτεί» σε βράχους αντί να ανακυκλώνεται. «Σε κάποιο σημείο, αρκετό διοξείδιο του άνθρακα θα απορροφηθεί από την ατμόσφαιρα, ώστε η φωτοσύνθεση να σταματήσει… Για τη Γη, αυτό αναμένεται να συμβεί σε περίπου 200 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο χρόνια», δήλωσε ο δρ Σχερφ.

Συγκρίνοντας αυτά τα χρονικά διαστήματα με τον χρόνο που χρειάζεται για την εξέλιξη της τεχνολογικής ζωής, οι επιστήμονες εκτίμησαν τη διάρκεια ζωής ενός τεχνολογικού είδους, το οποίο στη Γη εμφανίστηκε μετά από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Με βάση αυτούς τους παράγοντες, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τεχνολογικά είδη που ζουν σε πλανήτη με 10% διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να επιβιώσουν τουλάχιστον 280.000 χρόνια για να υπάρχει έστω και ένας άλλος πολιτισμός στον γαλαξία ταυτόχρονα με εμάς. «Ο αριθμός των εξωγήινων είναι πολύ χαμηλός και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια ζωής ενός πολιτισμού», δήλωσε ο δρ Σχερφ. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, εάν ανιχνεύσουμε έναν, πιθανότατα θα είναι πολύ πιο ηλικιωμένος από την ανθρωπότητα.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο επόμενος πλησιέστερος τεχνολογικός πολιτισμός βρίσκεται 33.000 έτη φωτός μακριά, περίπου στην απέναντι πλευρά του γαλαξία. «Αν και οι εξωγήινοι μπορεί να είναι σπάνιοι, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το ανακαλύψουμε και αυτός είναι να τους αναζητήσουμε», λέει ο δρ Σχερφ. «Εάν αυτές οι αναζητήσεις δεν βρουν τίποτα, η θεωρία μας ενισχύεται και, αν το Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας βρει κάτι, τότε θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά επιτεύγματα όλων των εποχών, καθώς θα γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν», πρόσθεσε.