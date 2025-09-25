Μια 17χρονη ορειβάτισσα που επιχειρεί να κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ έγινε viral στα social media αφού μοιράστηκε τη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση που υπέστη, περνώντας σχεδόν τέσσερις ημέρες στη διαβόητη «Ζώνη Θανάτου» του ψηλότερου βουνού στον κόσμο.

Η Μπιάνκα Άντλερ, η οποία έχει ήδη σπάσει ρεκόρ ως η νεότερη γυναίκα που κατέκτησε την κορυφή του Manaslu (8.163 μ.) και του Ama Dablam (6.812 μ.), ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok που συγκέντρωσε 26 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Στο βίντεο εμφανίζεται εξουθενωμένη, προσπαθώντας να αναπνεύσει, μετά την επιστροφή της στο Base Camp. Όπως περιέγραψε, ένιωσε ακραία δύσπνοια και πόνο στους πνεύμονες, δηλώνοντας: «Μόλις γύρισα από το Καταφύγιο 2 και νιώθω χάλια. Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… είμαι τόσο λαχανιασμένη. Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχω βιώσει ποτέ».

«Γύρισα πίσω 400 μέτρα πριν από την κορυφή – Προτίμησα τη ζωή»

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση στο Instagram, η Μπιάνκα αποκάλυψε πως έφτασε μέχρι τα 8.450 μέτρα, δηλαδή μόλις 400 μέτρα κάτω από την κορυφή των 8.849 μέτρων, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω ισχυρών ανέμων και αρχικών συμπτωμάτων κρυοπαγημάτων.

«Δεν έβλεπα τίποτα – το χιόνι ήταν παντού. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, το πρώτο σημάδι κρυοπαγημάτων. Ήταν μια τρομερά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα θα διαλέγω τη ζωή αντί για μια κορυφή. Ένιωθα δυνατή, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω».

Σύμφωνα με το walesonline, η νεαρή ορειβάτισσα προσπάθησε ξανά το επόμενο βράδυ από το Καταφύγιο 4, αλλά όπως είπε, ήταν ήδη εξαντλημένη από την 10ωρη προσπάθεια της προηγούμενης νύχτας. Τελικά, έπειτα από τρεις νύχτες και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη «Ζώνη Θανάτου», η Μπιάνκα και οι Σέρπα οδηγοί της κατάφεραν να επιστρέψουν στο Καταφύγιο 2.

Με πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου η ίδια και ο πατέρας της

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, αρρώστησε και ο πατέρας της Μπιάνκα, που τη συνοδεύει στην προσπάθεια. Έμεινε πίσω στο Καταφύγιο 2, ενώ εκείνη συνέχισε. Μετά την κάθοδο, και οι δύο διαγνώστηκαν με HAPE (πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου) και σοβαρή αφυδάτωση.

«Ακόμα αισθάνομαι πολύ άρρωστη και εξαιρετικά εξαντλημένη, οπότε χρειάζομαι χρόνο για να αναρρώσω», έγραψε στους ακολούθους της.

«Είσαι αληθινή πολεμίστρια»

Η συγκλονιστική εμπειρία της Μπιάνκα συγκίνησε χιλιάδες χρήστες, που της έδωσαν συγχαρητήρια για τη δύναμη και τη σύνεσή της.

Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εντυπωσιάστηκα περισσότερο από το πώς χειρίστηκες την κατάσταση παρά το γεγονός ότι είχες φτάσει στην κορυφή. Τώρα μπορείς να ζήσεις άλλη μια μέρα. Αυτό έχει σημασία. Είσαι αληθινή πολεμίστρια».

Ένας άλλος έγραψε: «Το να γυρίσεις πίσω είναι μια από τις πιο δύσκολες, αλλά σωστές αποφάσεις που μπορεί να πάρει ένας ορειβάτης. Οι κορυφές θα είναι πάντα εκεί».