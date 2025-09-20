Μια νέα χρέωση 100.000 δολαρίων για την βίζα εργασίας H-1B, που χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της τεχνολογίας, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο την Παρασκευή. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε το Σάββατο ότι το μέτρο θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις.

«Η χρέωση αυτή θα καταβληθεί μόνο μια φορά για την αίτηση για βίζα. Αφορά μόνο τις νέες θεωρήσεις εισόδου και όχι τις ανανεώσεις ούτε τους νυν κατόχους αυτών των θεωρήσεων εισόδου», διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η διευκρίνιση αυτή δίνεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι φοβάται για τις «επιπτώσεις στους ανθρώπους» αυτού του μέτρου «λόγω της αναστάτωσης» που επιφέρει «στις οικογένειες» και «ελπίζει ότι οι αμερικανικές αρχές θα αντιμετωπίσουν κατάλληλα το θέμα»