Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ένας δρόμος στην πόλη Ουμλάνγκα της Νότιας Αφρικής, όταν ένοπλοι άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός σεκιουριτά που γλίτωσε από θαύμα.

Σε βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό, ο φρουρός ασφαλείας που είχε καταφέρει να εντοπίσει μια ομάδα ληστών φαίνεται να προσπαθεί να καλυφθεί την ώρα που ακούγονται επανειλημμένοι πυροβολισμοί προς το μέρος του.

🚨 Armed Robbery Foiled in Somerset Park 🚨



This morning, Blue Security response officers acted with bravery and professionalism in Somerset Park, Umhlanga.



After intercepting armed suspects, our team came under fire but successfully neutralised the threat, ensuring no… pic.twitter.com/Yz5qn41Qgj — Vehicle Trackers (@VehicleTracker8) September 16, 2025

Ο φρουρός ασφαλείας φαίνεται στη συνέχεια να ανταποδίδει τα πυρά, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή.

Η Daily Mail γράφει πως Αστυνομία της Νότιας Αφρικής διεξάγει τώρα έρευνες για απόπειρα δολοφονίας του άνδρα.

«Όταν η ομάδα μας πλησίασε, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή με ένα λευκό Toyota Starlet. Οι εργαζόμενοί μας καταδίωξαν το όχημα και κατάφεραν να το αναχαιτίσουν στην οδό Somerset Drive», δήλωσε εκπρόσωπος της Blue Security, που είναι η εταιρεία ασφαλείας στην οποία εργάζεται ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση.

«Οι ύποπτοι βγήκαν από το όχημα και άνοιξαν πυρ εναντίον της ομάδας Blue Security. Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο όχημα, ένα Toyota διπλής καμπίνας, έφτασε στο σημείο. Ένας από τους επιβαίνοντες, ντυμένος με μπαλακλάβα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, πυροβόλησε από ένα τουφέκι προς το προσωπικό μας. Και τα δύο οχήματα έφυγαν από την περιοχή μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών», συνεχίζει η δήλωση.