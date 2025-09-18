Η πρόεδρος της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, κατά την οποία σχεδόν 150 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Οργανισμού. Στις δηλώσεις της τόνισε την ανάγκη για κοινή δράση, την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στον τρόπο λειτουργίας του ΟΗΕ, την προστασία των αμάχων στη Γάζα και τη δέσμευση για ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, με έμφαση στο Παλαιστινιακό ζήτημα.

«Better together» – Ο ΟΗΕ ως παγκόσμια ομάδα

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο του ΟΗΕ, η κ. Μπέρμποκ τόνισε ότι «ο ΟΗΕ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο» και κάλεσε τους ηγέτες να αναρωτηθούν «τι έχει συνεισφέρει η χώρα μου στην παγκόσμια ομάδα;». Επισήμανε ότι χωρίς τον ΟΗΕ πολλές χώρες «δεν θα υπήρχαν στη σημερινή τους μορφή», αφού η αποαποικιοποίηση, η διαχείριση της πανδημίας ή η γερμανική επανένωση δεν θα είχαν καταστεί εφικτές χωρίς τη διεθνή συνεργασία. «Καμία χώρα, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η COVID-19», ανέφερε.

Η ίδια κάλεσε τους ηγέτες που θα μιλήσουν στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου «να δείξουν με πράξεις ότι όλοι κερδίζουμε αν συνεργαστούμε». Όπως πρόσθεσε, τα κράτη δεν πρέπει να περιορίζονται σε «ωραίες ομιλίες», αλλά να δεσμεύονται και σε πρακτικό επίπεδο, «όταν ψηφίζουν στους προϋπολογισμούς τους για τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών του αποστολών».

Μεταρρύθμιση και ψηφιακή προσαρμογή

Η κ. Μπέρμποκ αναφέρθηκε στην ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία «UN80 reform» που προωθεί ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες για τον εκσυγχρονισμό της Γενικής Συνέλευσης. Υπενθύμισε ότι μόλις ξεκίνησε η άτυπη Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση των εντολών («mandate review»), η οποία θα εξετάσει τρόπους πιο αποδοτικής λειτουργίας. «Οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες μας σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας δεδομένα αντί για τόνους χαρτιού», σημείωσε.

Καθώς η ίδια έχει περιορισμένη θητεία, «365 ημέρες», ξεκαθάρισε ότι θα επικεντρωθεί σε ρεαλιστικούς στόχους και «βήματα που μπορούμε πραγματικά να παραδώσουμε».

Κεντρικό σημείο της Συνέντευξης Τύπου αποτέλεσε ερώτηση για παλαιότερες δηλώσεις της σχετικά με πολιτικές υποδομές στη Γάζα που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς, οι οποίες είχαν ερμηνευθεί από ορισμένους ως «πράσινο φως στο Ισραήλ» για βομβαρδισμούς. Η κ. Μπέρμποκ διευκρίνισε ότι «είναι απολύτως σαφές ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο καλεί πάντα στην προστασία αμάχων και πολιτικών υποδομών. Οι άμαχοι δεν πρέπει να γίνονται στόχοι, τελεία»

Ανέφερε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν αποσπασματική αποτύπωση φράσεων και επανέλαβε ότι η κατάχρηση πολιτικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενη στη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» για το Παλαιστινιακό, τόνισε ότι ζητείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων, τερματισμός του πολέμου από το Ισραήλ και αφοπλισμός της Χαμάς».

«Η ειρήνη μπορεί να υπάρξει μόνο αν είναι ειρήνη για όλους», είπε, προσθέτοντας ότι «καμία επίθεση σε αμάχους ή υποδομές δεν δικαιολογείται, όποια κι αν είναι η πολεμική συγκυρία».

Μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σε ερώτηση για το αδιέξοδο γύρω από τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η κ. Μπέρμποκ απάντησε ότι «δεν είμαι φίλη των μεγάλων υποσχέσεων όταν γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να τις παραδώσεις». Αναγνώρισε ότι το ζήτημα συζητείται εδώ και δεκαετίες χωρίς αποτέλεσμα, κυρίως λόγω διαφωνιών των Μόνιμων Μελών, ωστόσο υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υποτιμάμε τη σημασία των μικρών βημάτων».

Υπενθύμισε ότι η Γενική Συνέλευση έχει ήδη υιοθετήσει διαδικασία «επεξήγησης ψήφου» για τα βέτο που ασκούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επιτρέποντας μεγαλύτερη διαφάνεια. «Μπορεί να μην έχουμε ακόμη τη μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά τα βήματα αυτά δείχνουν ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όπου το Συμβούλιο παραμένει μπλοκαρισμένο», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις πρόσφατες αποφάσεις για τη Γάζα.

Δικαιώματα μειονοτήτων

Κληθείσα να σχολιάσει το ζήτημα των μειονοτήτων που δεν εκπροσωπούνται άμεσα στον ΟΗΕ, όπως οι Κούρδοι, η κ. Μπέρμποκ επανέλαβε ότι «η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί κεντρικό έργο του ΟΗΕ». Επικαλέστηκε τη Χάρτα του ΟΗΕ, την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις διεθνείς συνθήκες. «Αυτό είναι το φόρουμ όπου κάθε φωνή μπορεί να ακουστεί», ανέφερε.

Για το ποιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν τελικά στη Γενική Συνέλευση, δήλωσε ότι οι αποφάσεις ανήκουν στις ίδιες τις χώρες και ότι η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για το καθεστώς συμμετοχής.

Το Παλαιστινιακό και η νομική διάσταση

Σε ερώτηση αμερικανικού μέσου για το κατά πόσο η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους συνάδει με τις Συμφωνίες του Όσλο, η κ. Μπέρμποκ απάντησε ότι ο ρόλος της δεν είναι να δίνει μαθήματα διεθνούς δικαίου- υπάρχουν αρμόδια όργανα για αυτό το σκοπό- αλλά να εκπροσωπεί τα 193 κράτη-μέλη και τις αποφάσεις τους. «Η Γενική Συνέλευση έχει μιλήσει ξεκάθαρα: η σύγκρουση δεν μπορεί να τερματιστεί με πόλεμο, κατοχή ή τρομοκρατία, αλλά μόνο με διαπραγμάτευση ειρήνης. Οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στο κράτος τους», ανέφερε

Κλείνοντας, η κ. Μπέρμποκ διαβεβαίωσε ότι η Γενική Συνέλευση θα παραμείνει χώρος συζήτησης και συλλογικής δράσης. «Η ζωή κάθε ανθρώπου έχει την ίδια αξία, όπου κι αν έχει γεννηθεί», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η αποστολή της είναι να δώσει σε όλα τα μέλη «τη δυνατότητα να ακουστούν και να συνεργαστούν».

