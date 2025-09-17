Ένας 34χρονος από το Νιούπορτ της Νότιας Ουαλίας κατάφερε να χτίσει μια τεράστια αυτοκρατορία κοκαΐνης, κρυμμένος πίσω από τη μάσκα του σεβαστού «οικογενειάρχη», μέχρι που προδόθηκε από τα ίδια του τα μηνύματα στο WhatsApp, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Ρόμπερτ Άντριους Τζούνιορ παρουσιαζόταν ως «μέσος άνθρωπος» με σύντροφο και παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα κινούσε ποσότητες ναρκωτικών αξίας εκατομμυρίων. Δεν βρισκόταν στο στόχαστρο της αστυνομίας μέχρι που οι αρχές εντόπισαν συνομιλίες του στο τηλέφωνο του συνεργού του, Κέρι Έβανς. Σε αυτά οι δύο άνδρες αστειεύονταν για το μέλλον τους: «Αυτή την εποχή του χρόνου του χρόνου θα είμαστε εκατομμυριούχοι», έγραψε ο Έβανς. Ο Άντριους απάντησε: «Ή θα μοιραζόμαστε ένα κελί, χαχα. Εγώ θα πάρω το κάτω κρεβάτι». Ο Έβανς συνέχισε: «Ας ελπίσουμε πως όχι, για όνομα του Θεού».

Οι διάλογοι αυτοί ήταν το πρώτο «παράθυρο» στη διπλή του ζωή και οδήγησαν σε μυστική παρακολούθηση. Λίγο αργότερα, κάμερες τον κατέγραψαν να παραδίδει τσάντες με μετρητά αξίας 100.000 λιρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα σε εννέα μήνες το 2023 διακίνησε περίπου 85 κιλά κοκαΐνης.

The crime boss living as a respectable family man…who laughed when he was caught: Inside the investigation to take down a kingpin's multi-million pound empire https://t.co/LWCY8Xb6DL — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Η εικόνα του όμως δεν θύμιζε σε τίποτα μεγάλο έμπορο ναρκωτικών. Ζούσε σε απλό σπίτι, χωρίς πολυτελή αυτοκίνητα ή επώνυμα ρούχα. «Δεν ήταν κάποιος που πουλούσε στη γωνία ή σε φίλους του», είπε ο επικεφαλής ντετέκτιβ Άντριου Τακ στο ντοκιμαντέρ Catching a Crime Boss. «Διακινούσε κιλά κάθε φορά – ισοδύναμα με τσάντες ζάχαρης γεμάτες κοκαΐνη».

Ο Έβανς είχε ήδη συλληφθεί σε ξεχωριστή υπόθεση και πέρσι καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση. Η παρακολούθηση οδήγησε και στον Άντριους, που εντοπίστηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Μ4 να πραγματοποιεί συναλλαγές. Σε μία από αυτές συνελήφθη ο ταξιτζής Μοχάμεντ Γιαμίν, με 2 κιλά κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας 200.000 λιρών.

Το χαμόγελο την ώρα της σύλληψής του

Το Δεκέμβριο του 2023 η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του Άντριους, καταγράφοντάς τον να χαμογελά ειρωνικά την ώρα που του διάβαζαν τις κατηγορίες. Παρά το «ταπεινό» προφίλ του, είχε ξοδέψει χρήματα ναρκωτικών για την κατασκευή νέας κατοικίας σε απομονωμένο οικόπεδο, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν κουζίνα αξίας 60.000 λιρών και πολυτελή έπιπλα.

Η υπόθεσή του θυμίζει άλλους «απίθανους» βαρόνους που αποκαλύφθηκαν μετά την παραβίαση του κρυπτογραφημένου συστήματος EncroChat. Μεταξύ αυτών, ο Τόμας Μέιερ, ιδιοκτήτης μεταφορικής που μετέφερε κοκαΐνη αξίας 1,5 εκατ. λιρών από την Ολλανδία στην Ιρλανδία, και ο Ρίτσαρντ Ουίλντ, συνεργειάρχης από το Λίβερπουλ, που καυχιόταν ότι έβγαζε 30.000 λίρες την εβδομάδα. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές.

Σύμφωνα με τον εγκληματολόγο Δρ. Ντέιβιντ Χολμς, το διπλό πρόσωπο τέτοιων εγκληματιών οφείλεται σε συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά: «Δεν μιλάμε για βίαιους ψυχοπαθείς, αλλά για άτομα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Συχνά ξεκινούν από κοινωνική χρήση ναρκωτικών και βρίσκουν την ευκαιρία να μπλέξουν με τα οικονομικά της διακίνησης. Είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν κολλήσει με τον τζόγο, μόνο που εδώ μιλάμε για ναρκωτικά».