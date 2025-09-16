Ένα χρόνο μετά την έκθεση του Μάριο Ντράγκι που προέτρεπε την ΕΕ να υιοθετήσει πολεμική οικονομία, ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε φέτος τα πράγματα είναι χειρότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, σχολιάζοντας την έκθεση περίπου 400 σελίδων που συνέταξε το περασμένο έτος μετά από ευρωπαϊκή παραγγελία, δήλωσε ότι οι συστάσεις του δεν εισακούστηκαν.

«Ένα χρόνο μετά, η Ευρώπη βρίσκεται… σε πιο δύσκολη θέση. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο ξεθωριάζει. Τα τρωτά σημεία αυξάνονται… και μας υπενθύμισαν, με οδυνηρό τρόπο, ότι η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και την ίδια την κυριαρχία μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Πολύ συχνά προβάλλονται δικαιολογίες για αυτή τη βραδύτητα. Λέμε ότι είναι απλά ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η ΕΕ. Μερικές φορές η αδράνεια παρουσιάζεται ακόμη και ως σεβασμός του κράτους δικαίου. Αυτό είναι εφησυχασμός», είπε ο Μάριο Ντράγκι.

«Οι πολίτες και οι εταιρείες της Ευρώπης… εκφράζουν αυξανόμενη απογοήτευση. Είναι απογοητευμένοι από το πόσο αργά κινείται η ΕΕ. Μας βλέπουν να αποτυγχάνουμε να συμβαδίσουμε με την ταχύτητα των αλλαγών αλλού. Είναι έτοιμοι να δράσουν, αλλά φοβούνται ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της στιγμής», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, στη συνέχεια μίλησε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία προσπάθησε να εμφανιστεί καθησυχαστική, υποσχόμενη ότι «ήδη τρέχει τις συστάσεις του Ντράγκι».

«Η ενιαία αγορά μας απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί… Δεν θα έπρεπε να είναι ευκολότερο να βρεις την τύχη σου πέρα από έναν ωκεανό παρά πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Χρειαζόμαστε επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Επειδή οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί μας δεν μπορούν πλέον να περιμένουν», είπε και κάλεσε την επικεφαλής της για θέματα ανταγωνισμού, Teresa Ribera, να επιταχύνει τη διαδικασία για την αναθεώρηση των κανόνων του μπλοκ για τις συγχωνεύσεις.