Εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης στα εμβόλια και τις υγειονομικές αρχές, ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί διστάζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και ένας γονέας στους έξι αποφεύγει ή καθυστερεί παιδικούς εμβολιασμούς που συστήνονται, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η έρευνα, που διεξήχθη από τη Washington Post και τη μκο KFF και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 γονέων, αποκαλύπτει την ολοένα και μεγαλύτερη περιφρόνηση των Αμερικανών απέναντι στα εμβόλια από τότε που ξέσπασε η πανδημία της Covid-19.

Ενώ ο υπουργός Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι Τζ., ξεκίνησε μια βαθιά αναθεώρηση της εμβολιαστικής πολιτικής της χώρας, η δημοσκόπηση καταδεικνύει πως μια μεγάλη πλειονότητα γονέων συνεχίζει να στηρίζει τις εμβολιαστικές υποχρεώσεις που βρίσκονται σε ισχύ.

Όμως, μια μειονότητα εξ αυτών αμφισβητεί την αξία αυτών των μέτρων. Αυτοί οι γονείς επιλέγουν να αποφύγουν ή να αναβάλουν υποχρεωτικά ή συνιστώμενα εμβόλια για τα παιδιά τους, όπως για παράδειγμα εκείνο της ιλαράς, του τετάνου ή ακόμα και της πολυομελίτιδας, από τον φόβο παρενεργειών και από την έλλειψη εμπιστοσύνης στις υγειονομικές αρχές.

Στις ΗΠΑ, ορισμένα εμβόλια, όπως εκείνο της ιλαράς, της ερυθράς και της παρωτίτιδας είναι υποχρεωτικά προκειμένου ένα παιδί να πάει σχολείο. Σε πολλές πολιτείες, οι γονείς μπορούν εντούτοις να επικαλεστούν έναν λόγο, πέραν από μια ιατρική αντένδειξη, όπως για παράδειγμα ένα θρησκευτικό κίνητρο, προκειμένου να εξαιρεθούν.

Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει επίσης ότι οι γονείς που ανέβαλαν ή απέφυγαν τον εμβολιασμό των παιδιών τους τείνουν να είναι λευκοί, συντηρητικοί και πολύ θρησκευόμενοι και επιλέγουν ορισμένοι την κατ’ οίκον εκπαίδευση.

Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού που καταγράφονται στη χώρα μετά την πανδημία της Covid-19.

Το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς μειώθηκε σε εθνικό επίπεδο από το 95% το 2019 στο 92,5% το 2024, με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στο Άινταχο, βρίσκεται κάτω από το 80%, πολύ μακριά από το 95% που συστήνεται για να διασφαλιστεί η συλλογική ανοσία.

Και αυτή η τάση θα μπορούσε να επιδεινωθεί υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζ., ο οποίος έχει επανειλημμένως αμφισβητήσει την ασφάλεια των εμβολίων και έχει διαδώσει ψευδείς πληροφορίες για το θέμα, σύμφωνα με ειδικούς.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πτώσης των ποσοστών εμβολιασμού, οι ΗΠΑ γνώρισαν το 2025 τη χειρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών, με τρεις νεκρούς, μεταξύ τους δύο παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ