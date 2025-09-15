Το Pegasus είναι ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό υδροπτέρυγο σκάφος που δημιούργησε η φινλανδική εταιρεία FoilOne και παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Ιταλία, συμμετέχοντας στο The Foiling Week, μια ετήσια διοργάνωση για λάτρεις και κατασκευαστές υδροπτέρυγων που πραγματοποιείται από το 2014.

Για πολλούς λάτρεις του foiling, αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία να δουν το Pegasus από κοντά. Το σκάφος έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, αποσπώντας το βραβείο Foiling Motorboat of the Year στα International Foiling Awards νωρίτερα φέτος.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από τη Formula 1

Η αισθητική του Pegasus είναι ξεχωριστή και εύκολα αντιληπτή. Οι σχεδιαστές άντλησαν έμπνευση από τα μονοθέσια της Formula 1 της δεκαετίας του 1950, κάτι που αποτυπώνεται έντονα στη σχεδίαση. Το φαρδύ πλωριό τμήμα με γρίλια και το κόκπιτ παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή, ενώ όταν το σκάφος σηκώνεται πάνω στα υδροπτέρυγά του θυμίζει μονοθέσιο σε στιλ «F1 throwback».

Χειρισμός με αίσθηση μοτοσικλέτας

Η σχεδίαση θυμίζει αυτοκίνητο, αλλά ο χειρισμός φέρνει περισσότερο σε μοτοσικλέτα. Το σύστημα διεύθυνσης που ανέπτυξε η εταιρεία κατασκευής εσωτερικά επιτρέπει απλή και εύκολη οδήγηση ακόμα και σε όσους δεν έχουν εμπειρία με σκάφη. Οι κινήσεις του τιμονιού μεταφέρονται απευθείας στο μπροστινό τμήμα, προσφέροντας μια αίσθηση όμοια με αυτή της μοτοσικλέτας, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πηδάλια ή κινητήρες.

Κατά τη στροφή, ολόκληρο το σκάφος γέρνει, «χαράσσοντας» την πορεία του πάνω στα foils, ακριβώς όπως μια μοτοσικλέτα στον δρόμο.

Τεχνολογία υδροπτέρυγων και επιδόσεις

Το μεγάλο πλεονέκτημα των υδροπτέρυγων είναι η ελαχιστοποίηση της αντίστασης του νερού, καθώς το σκάφος ανασηκώνεται μόλις αποκτήσει την απαραίτητη ταχύτητα. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Οι δημιουργοί του Pegasus αναφέρουν ότι έτσι κατάφεραν να αναπτύξουν ένα ηλεκτρικό σκάφος με υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αυτονομία από το συνηθισμένο.

Το σύστημα foiling βασίζεται σε αυτό των αγωνιστικών dinghies, με έναν αισθητήρα τύπου «wand» που ρυθμίζει αυτόματα το ύψος πλεύσης, όπως εφαρμόζεται εδώ και δύο δεκαετίες στην κλάση International Moth.

Κατασκευή και πολυτέλεια

Για να διασφαλιστεί το χαμηλό βάρος και η απαραίτητη ακαμψία, το Pegasus κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, κάτι που αυξάνει σημαντικά το κόστος. Δεν πρόκειται για σκάφος καθημερινής χρήσης αλλά για ένα πολυτελές «παιχνίδι», στοχεύοντας κυρίως στην αγορά των ιδιοκτητών superyacht.

Κάθε σκάφος κατασκευάζεται χειροποίητα και μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του πελάτη. Η βασική τιμή εκκίνησης είναι 109.900 ευρώ, χωρίς τις δύο μπαταρίες Torqeedo 5 kWh, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στο νερό κοντά στις 120.000 ευρώ.