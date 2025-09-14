Σε μια συνάντηση υψηλής διπλωματικής σημασίας, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ’. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η κοινή ανησυχία για την προστασία των ιερών χώρων και την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη διαφύλαξης του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ. Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας ανέφερε ότι οι δύο πλευρές εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμαμπάχτσε, πήρε ιδιαίτερη βαρύτητα με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Ο Ερντογάν κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ ότι «πλήττει το ιστορικό καθεστώς και την ιερότητα της πόλης», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του «απαράδεκτες» και απειλητικές για την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων.

Σκληρή ρητορική Ερντογάν

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «γενοκτόνο», υποστηρίζοντας πως «με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης». Επιπλέον, δήλωσε πως το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αδιακρίτως τόσο σε τζαμιά όσο και σε εκκλησίες.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Teofilos’u İstanbul’da kabul etti.



Kabulde İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı.



Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail’in Kudüs’teki tasarruflarının Kudüs’ün… pic.twitter.com/t7M4HLWqIW — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 13, 2025

Από την πλευρά τους, τόσο ο ίδιος όσο και ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής Προεδρίας.

Φωτογραφίες: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων