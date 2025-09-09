Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του σήμερα, μετά την ήττα του στην ψήφο εμπιστοσύνης, γεγονός που έχει οδηγήσει τη Γαλλία σε κυβερνητική κατάρρευση και πολιτική κρίση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Πρόκειται να είναι ο τρίτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε έναν χρόνο, με πρώτο και μεγαλύτερο καθήκον τη δύσκολη συμφωνία για τον προϋπολογισμό σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

Το βράδυ της Δευτέρας, περίπου 11.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά σε δημαρχεία σε όλη τη Γαλλία για να γιορτάσουν την απομάκρυνση του Μπαϊρού, με ποτά που ονόμασαν «Bye bye Bayrou». Πολλοί από τους παρευρισκόμενους χρησιμοποίησαν τη συγκέντρωση για να προετοιμάσουν ημέρα δράσης την Τετάρτη, υπό την ονομασία «Block Everything». Περίπου 80.000 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν για τις διαδηλώσεις, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων και δεξαμενών καυσίμων.

Από τότε που ο πρόεδρος της Γαλλίας προκήρυξε πρόωρες εκλογές πέρυσι, το κοινοβούλιο είναι χωρισμένο σε τρεις ομάδες, αριστερά, κέντρο και ακροδεξιά, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Δεν είναι σαφές ποιος πρωθυπουργός θα μπορούσε να εξασφαλίσει συναίνεση για τον προϋπολογισμό χωρίς να αντιμετωπίσει παρόμοια απομάκρυνση. Ο κεντρώος Μπαϊρού, 74 ετών, παρέμεινε εννέα μήνες στη θέση του πριν απομακρυνθεί λόγω του αντιδημοφιλούς προϋπολογισμού μείωσης χρέους. Πριν από αυτόν, ο δεξιός Μισέλ Μπαρνιέ παρέμεινε μόλις τρεις μήνες στη θέση του, απομακρυνόμενος επίσης λόγω του προϋπολογισμού.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής των κεντρώων του Μακρόν, δήλωσε στο France Info ότι η Γαλλία βιώνει ένα «απολύτως ανησυχητικό θέαμα» αστάθειας, όπου «η κυβέρνηση καταρρέει κάθε τρεις έως έξι μήνες». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια μορφή συμβιβασμού μεταξύ όλων των πολιτικών μπλοκ πριν από τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού.

Η Agence France-Presse, επικαλούμενη πηγή κοντά στον Μακρόν, ανέφερε ότι η προσωπική προτίμηση του προέδρου θα μπορούσε να είναι ο διορισμός ενός μακροχρόνιου υπουργού που εμπιστεύεται από την κεντρώα ομάδα του, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Ναρμανίν ή ο υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, και οι δύο με δεξιό υπόβαθρο. «Τελικά θα παραμείνει στη ζώνη άνεσής του», δήλωσε πρώην υπουργός.

Ωστόσο, ο Ναρμανίν και ο Λεκορνί ενδέχεται να θεωρηθούν υπερβολικά δεξιοί για να γίνουν αποδεκτοί από την αριστερά. Μια συμφωνία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα θεωρείται πιθανή οδός σωτηρίας από το αδιέξοδο.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο που είναι ευθυγραμμισμένο με την αριστερά, αλλά δεν ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τους κεντρώους του Μακρόν, όπως ο Μπερνάρ Καζνέβ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Επίσης, πιθανός υποψήφιος θεωρείται ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ, πρώην τραπεζικός και πρώην μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.