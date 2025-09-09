Η οικογένεια του Πράτικ Παντέι, 35 ετών, πρώην μηχανικού λογισμικού στη Microsoft, αποκάλυψε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από το «ανυπόφορο άγχος» που του προκαλούσε η εργασία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Daily Mail. Ο Πράτικ εργαζόταν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα για να εκπληρώσει τους στόχους του και να εντυπωσιάσει τους προϊσταμένους του ενόψει μιας κρίσιμης αξιολόγησης, ενώ δεν είχε εμφανή ιατρικά προβλήματα. Οι γονείς του, ανήσυχοι για την υγεία του, τον είχαν παρακαλέσει να σκεφτεί την παραίτηση από την αξιοζήλευτη θέση του, με ετήσιες αποδοχές 200.000 δολάρια, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία του.

Ο Πράτικ βρέθηκε λιπόθυμος με το πρόσωπο προς το έδαφος σε μια αυλή στο σύγχρονο campus της Microsoft στο Mountain View της Καλιφόρνια, τις πρώτες ώρες της 20ής Αυγούστου. Η προσωρινή εκτίμηση υποδεικνύει ότι έπαθε καρδιακή ανακοπή, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου θα γνωστοποιηθεί μετά από 90 ημέρες. Η μητέρα του, Μίνα Παντέι, 60 ετών, περιέγραψε τον γιο της ως «ένα ευγενικό πνεύμα, υπέροχο αδερφό και πραγματικά υπεύθυνο γιο» και τόνισε ότι ο Πράτικ υπέφερε από υπερβολικό άγχος λόγω της εργασίας του. Σε μια συγκινητική έκκληση προς τον ανταγωνιστικό κόσμο της τεχνολογίας, η Μίνα ζήτησε από τις μεγάλες εταιρείες να μην εξουθενώνουν τους υπαλλήλους τους κάτω από το βάρος μη ρεαλιστικών απαιτήσεων και προέτρεψε τη νέα γενιά να προτάσσει τη ζωή της πάνω από οποιαδήποτε θέση ή μισθό.

Ο Πράτικ είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ πριν από μία δεκαετία για να αποκτήσει μεταπτυχιακό από το San Jose State University και να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο. Απέκτησε σειρά από σημαντικές θέσεις στη βιομηχανία τεχνολογίας, εργαζόμενος στην Apple, την Illumina και τα Walmart Labs, προτού ενταχθεί στη Microsoft τον Ιούλιο του 2020. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, διαχειριζόταν πολλαπλά έργα και εργαζόταν έως αργά τη νύχτα ενόψει μιας σημαντικής αξιολόγησης απόδοσης στις 31 Αυγούστου. Η μικρότερη αδερφή του, Πρακρίτι Παντέι, 26 ετών, ανέφερε ότι η οικογένεια τον προέτρεπε να επιστρέψει στην Ινδία αν η δουλειά τον επιβαρύνει υπερβολικά, αλλά ο Πράτικ ήθελε να αποδείξει την αξία του και να ολοκληρώσει όλα τα έργα του, δείχνοντας μεγάλη δύναμη και αποφασιστικότητα.

Ο Πράτικ, παθιασμένος με τον αθλητισμό, λάτρευε το πινγκ πονγκ, το κρίκετ και είχε κερδίσει τρόπαια στο σκάκι. Παρ’ όλα αυτά, στις 19 Αυγούστου έπαιξε ποδόσφαιρο με συναδέλφους και στη συνέχεια επέστρεψε στο γραφείο του στις 7:50 μ.μ., φορώντας ακόμα τα σορτς και τα αθλητικά του παπούτσια, μαζί με το iPhone και το Apple Watch του. Τις πρώτες ώρες της επόμενης μέρας, μεταξύ 2 και 3 π.μ., βρέθηκε λιπόθυμος και οι σεκιούριτι επιχείρησαν ανάνηψη, αλλά κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Microsoft χρειάστηκε περίπου 42 ώρες για να ενημερώσει την οικογένεια, προκαλώντας ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Η Πρακρίτι ανέφερε ότι η ανακοίνωση έγινε τηλεφωνικά σε ένα διάστημα λιγότερο από δέκα λεπτά, αφήνοντάς τους με πολλές απορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου. Ο μόνος συγγενής του Πράτικ στις ΗΠΑ, ο θείος του, Μάνοτζ Παντέι, ταξίδεψε από το Σικάγο στη Silicon Valley για να μεταφέρει τη σορό στην Ινδία και να τελεστεί παραδοσιακή ινδουιστική κηδεία.

Σύμφωνα με συναδέλφους, ο Πράτικ πήγαινε στο γραφείο μεταξύ 9 και 10 π.μ., έτρωγε όλα τα γεύματά του στο campus των 32 στρεμμάτων και συχνά έμενε μέχρι τις 3 π.μ., επιστρέφοντας σπίτι του στο San Jose, μόλις 30 λεπτά μακριά, για να κοιμηθεί ελάχιστα. Οι έρευνες της Αστυνομίας δεν εντόπισαν ύποπτες δραστηριότητες ή συμπεριφορές και ο θάνατος δεν θεωρείται ποινικό περιστατικό, ενώ η Microsoft δήλωσε ότι δεν μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες λόγω συνεχιζόμενων ερευνών.

Ένας ανώνυμος συνάδελφος τόνισε ότι ο Πράτικ ήταν χαρούμενος, όπως πάντα, στις 19 Αυγούστου και ότι κανείς δεν γνώριζε για τον θάνατό του, μέχρι που απουσίασε για αρκετές ημέρες. Παρά την έντονη πίεση, ο ίδιος υπάλληλος υπερασπίστηκε τις εργασιακές συνθήκες της Microsoft, αναφέροντας τα προνόμια όπως δωρεάν ιατρικούς ελέγχους, εκλεκτή διατροφή και αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, σημειώνοντας ότι γενικά το περιβάλλον είναι «χαλαρό», αλλά δεν αμφισβήτησε ότι υπάρχει πίεση για την απόδοση.