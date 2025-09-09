Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ταϊλάνδης αποφάσισε σήμερα ότι ο πρώην πρωθυπουργός Τακσίν Σιναουάτρα πρέπει να εκτίσει έναν χρόνο στη φυλακή επειδή η κράτησή του σε πτέρυγα VIP ενός νοσοκομείου, αντί της φυλακής, ήταν παράνομη, μια απόφαση που αποτελεί άλλο ένα μείζον πλήγμα για μια ισχυρή οικογένεια η οποία κυριαρχεί στην πολιτική της χώρας εδώ και δύο δεκαετίες.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν πως ο Τακσίν δεν είχε κάποια σοβαρή ασθένεια και πως η νοσηλεία του δεν μπορεί να προσμετρηθεί στην έκτιση της ποινής του, προσθέτοντας ότι η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στους γιατρούς και ότι ο πολωτικός δισεκατομμυριούχος παρέτεινε εσκεμμένα την παραμονή του στο νοσοκομείο.

Ο Τακσίν εθεάθη στο δικαστήριο να βγάζει το σακάκι του και να μπαίνει σ’ ένα βαν της διεύθυνσης φυλακών. Λίγο αργότερα το όχημα που τον μετέφερε έφθασε σε φυλακή της Μπανγκόκ.

Σε δήλωσή του στο Facebook, ο μεγιστάνας αναφέρει πως αποδέχεται την ετυμηγορία και θα παραμείνει δυνατός. «Σήμερα μπορεί να μην έχω πια ελευθερία, αλλά έχω ελευθερία σκέψης για να δημιουργήσω όφελος για τη χώρα και το λαό», δήλωσε ο 76χρονος Τακσίν.

Η κόρη και προστατευόμενή του, η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, παύθηκε από πρωθυπουργός στις 29 Αυγούστου από ένα δικαστήριο – είναι η έκτη πρωθυπουργός που προερχόταν ή υποστηριζόταν από την οικογένεια Σιναουάτρα και παύθηκε από τη δικαστική εξουσία ή τις ένοπλες δυνάμεις.

Μετά την καθαίρεση της Παετονγκτάρν τον περασμένο μήνα, ακολούθησαν ημέρες χάους πριν η κυβέρνησή της πέσει την Παρασκευή, καθώς παραμερίσθηκε από τον διεκδικητή της εξουσίας Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος εξελέγη πρωθυπουργός από το κοινοβούλιο σε μια ταπεινωτική ήττα για το άλλοτε ακάθεκτο κόμμα του Τακσίν, το Φέου Τάι.

Όταν είχε επιστρέψει από 15 χρόνια αυτοεξορίας το 2023, ο Τακσίν είχε παραμείνει μόνο λίγες ώρες στη φυλακή, πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο παραπονούμενος για καρδιακή διαταραχή και πόνους στο στήθος και προκαλώντας ευρέως σκεπτικισμό και οργή στην κοινή γνώμη. Η οκταετής κάθειρξη, που του είχε επιβληθεί για συγκρούσεις συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας, μειώθηκε από τον βασιλιά σε φυλάκιση ενός έτους και ο Τακσίν απελευθερώθηκε με εγγύηση έπειτα από μόλις έξι μήνες, τους οποίους πέρασε όλους στην πτέρυγα VIP ενός νοσοκομείου.

Ένας πολιτικός σύμμαχος του Τακσίν που βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου είπε πως ο μεγιστάνας πήρε καλά τη δικαστική απόφαση. «Εξακολουθεί να έχει μαχητικό πνεύμα, μου είπε ότι επέστρεψε (από το εξωτερικό) και ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση, είτε καλή είτε κακή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κοκάεβ Πικουλτόνγκ, βουλευτής του κόμματος Φέου Τάι.

Πηγή: ΑΠΕ